-->

Sunday, 03 December 2023 07:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمريكا تزود الجيش الإسرائيلي بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات - جريدة الوطن السعودية

12/2/2023 2:23:19 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب ضد حركة "حماس" في غزة. وذكر المسؤولون لوسائل إعلام أمريكية أن واشنطن أمدت تل أبيب بما يقرب من 15 ألف قنبلة، و57 ألف قذيفة مدفعية، وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن الزيادة الكبيرة في إمدادات الأسلحة، بدأت بعد وقت قصير من هجوم حركة "حماس" المباغت على أراضي الكيان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، واستمرت في الأيام الأخيرة.
وأشار المسؤولون إلى أنه من ضمن القنابل التي أرسلتها واشنطن إلى تل أبيب، 100 قنبلة خارقة للتحصينات تزن 2000 رطل برأس حربي "BLU-109" مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن تنفجر. وانتقد التقرير اللايات المتحدة الأمريكية، التي تحث إسرائيل على مراعاة منع وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، بينما تزودها بالعديد من الذخائر المستخدمة في القصف.
وانتهت الهدنة المعلنة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين. وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ. أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة، ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

MENAFN02122023000089011017ID1107525698

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث