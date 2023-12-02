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تجار الألبسة يقدمون 433 ألف قطعة دعما لأهالي غزة

12/2/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة، عن تقديم تجار القطاع ملابس وأحذية بقيمة 2.4 مليون دولار، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع عدوان إسرائيلي غاشم.
وحسب رئيس النقابة سلطان علان، جرى كذلك جمع ما قيمته 374 ألف دولار من تجار القطاع لشراء الأدوية و المستلزمات الطبية لإرسالها للقطاع، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد قطع الألبسة والأحذية التي جرى التبرع بها بلغت 433 ألف قطعة جاءت من خلال تجار الألبسة و الأحذية والأقمشة الأردنيين العاملين بالمملكة وخارجها بالصين و تركيا وفيتنام و كمبوديا.
وأشار علان إلى أن الحملة نفذت بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وكلها من الملابس والأحذية والبياضات الجديدة ومن أفضل الأصناف المتداولة بالأسواق.
وبين أن هذا الدعم من قبل القطاع جاء استجابة فورية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي قطاع غزة للتخفيف من المأساة التي يعيشونها بفعل العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدف المدنيين والبنى التحتية وكل مقومات الحياة.
وأشار علان إلى أن تجار القطاع يؤكدون وقوفهم مع أهالي غزة في وجه العدوان الوحشي الذي يتعرضون له من قتل وتهجير وتدمير متواصل للمنازل والمدارس والمرافق العامة.

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