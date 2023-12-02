116 دولة تتعهّد زيادة مصادر الطاقة المتجدّدة في العالم بحلول 2030

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقّعت 116 دولة اليوم السبت، تعهّدًا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم 3 مرات بحلول 2030، وفق ما أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ "كوب28" المنعقد في دبي.
وبحسب وكالة يورونيوز، تعهدت هذه الدول بالعمل معًا من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار الفروقات والظروف الوطنية لمختلف الدول.
وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 غيغاوات على مستوى العالم.
--(بترا)
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