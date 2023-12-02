تنظيم النقل توقف طلبات الحصول على تراخيص جديدة بخدمات النقل

قررت هيئه تنظيم النقل البري إيقاف جميع الطلبات التي تقدم للحصول على التراخيص الجديدة فيما يتعلق بخدمات النقل التي تشمل التاكسي بجميع أنماطه، التطبيقات الذكية والسيارات الفخمه (الليموزين) بالإضافة إلى مكاتب تأجير السيارات السياحية، بحسب بيان لها.

وأضاف البيان أنه يستثنى من ذلك تسجيل وترخيص سيارات جديدة مقابل السيارات الخارجة عن الخدمة (بدل شطب / تحويل إلى الصفحة الخصوصية)، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحاجة الفعلية في جميع محافظات المملكة لهذه الخدمات وصدور قرار لاحق من مجلس الإداره بهذا الخصوص.