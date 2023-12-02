تنظيم النقل توقف طلبات الحصول على تراخيص جديدة بخدمات النقل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قررت هيئه تنظيم النقل البري إيقاف جميع الطلبات التي تقدم للحصول على التراخيص الجديدة فيما يتعلق بخدمات النقل التي تشمل التاكسي بجميع أنماطه، التطبيقات الذكية والسيارات الفخمه (الليموزين) بالإضافة إلى مكاتب تأجير السيارات السياحية، بحسب بيان لها.
وأضاف البيان أنه يستثنى من ذلك تسجيل وترخيص سيارات جديدة مقابل السيارات الخارجة عن الخدمة (بدل شطب / تحويل إلى الصفحة الخصوصية)، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحاجة الفعلية في جميع محافظات المملكة لهذه الخدمات وصدور قرار لاحق من مجلس الإداره بهذا الخصوص.
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