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شلباية يودع الجيل القادم وسط إشادة عالمية بمستواه

12/2/2023 2:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس

ودع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، منافسات بطولة الجيل القادم المقامة في مدينة جدة السعودية بنسختها السادسة، بعد خسارته في آخر مبارياته بالدور الأول أمام منافسه الصربي حمد ميديدوفيتش أول من أمس، ضمن منافسات المجموعة الحمراء.


وحاول شلباية البالغ من العمر 20 عاما، المنافسة على بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة، إلا أن خبرة ميديدوفيتش (المصنف 110 عالميا)، رجحت الكفة لمنافسه، ليخسر بثلاثة أشواط لواحد بواقع 4-3، 2-4، 3-4، و2-4، ويحتل المركز الثالث في المجموعة وبرصيد نقطة واحدة.


وكان شلباية قد سجل فوزه الوحيد في البطولة بالجولة الثانية على حساب الأميركي أليكس ميكيلسن (المصنف 97 عالميا)، بعد أن تجاوزه بثلاثة أشواط لشوط بواقع 4-2، 1-4، 4-0 و4-0، مسجلا فوزه الثالث تاريخيا على لاعب يحتل أحد المراكز المائة الأولى في التصنيف، بعد فوزه سابقا على كل من الفرنسي هوجو جاستن والأسترالي جيسون كوبلر.


وتعرض شلباية في مواجهته الأولى للخسارة على يد الفرنسي لوكا فان أش (المصنف 70 عالميا) بثلاثة أشواط لشوط وبواقع 3-4، 4-3، 1-4، و1-4، علما بأن البطولة تقام للاعبين أصحاب المراكز الثمانية الأولى في التصنيف ممن هم تحت 21 عاما.
وتلقى شلباية دعوة خاصة للبطولة باعتباره من أفضل المواهب الشابة في العالم خلال الفترات الماضية، إذ يحتل الصدارة العربية في التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، بعد أن تقدم للمركز 185 عالميا.


وكان عدد من الجماهير العربية والسعودية قد آزروا شلباية في مهمته العالمية المثيرة، حيث قدم مستويات قوية أمام لاعبين يتمتعون بخبرات كبيرة رغم صغر سنهم، كما حظيت مبارايت شلباية بمتابعة عدد كبير من الجماهير الأردنية عبر شاشات التلفاز خلال البطولة، علما بأنه اللاعب المحلي الأول في كرة المضرب الذي يحقق إنجازات ملفتة.


وعلى صعيد متصل، حظي شلباية بإشادة النجم الإسباني رافايل نادال، والذي يتدرب النجم الأردني بأكاديميته منذ فترة طويلة، حيث قال نادال خلال تصريحات لموقع رابطة اللاعبين المحترفين للتنس قبل انطلاق البطولة: "إنه لاعب موهوب ويتمتع بقدرات ينفرد بها عن غيره من خلال أسلوب اللعب، حيث تدربت معه سابقا لأكثر من مرة".


وأشار نادال إلى أن شلباية تقدم خطوات مهمة للأمام في كرة المضرب خلال الفترة الماضية، من خلال تقديمه مستويات جيدة وتقدم ملحوظ على التصنيف العالمي، مقدما التهنئة له على عمله الجاد ليصبح لاعبا محترفا.

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