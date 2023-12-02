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فضية وبرونزية للمنتخب الوطني في البطولة العربية للجولف

12/2/2023 2:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - حقق المنتخب الوطني للجولف، ميدالية فضية وأخرى برونزية في اختتام مشاركته بالبطولة العربية للجولف للسيدات والناشئين، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 109 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية.
وظفر بالميدالية الفضية اللاعب محمد الرواشدة في فئة تحت 15 عاما، ونال اللاعب سالم العبداللات الميدالية البرونزية لفئة تحت 13 عاما.
وشارك اللاعبان موسى شناعة بفئة 18 عاما وياسمين ظاهر بفئة الفتيات تحت 15 عاما، وكانا في طليعة الترتيب خلال أول أيام البطولة.
وقالت رئيسة وفد المنتخب الوطني وأمين سر اتحاد الجولف مجد النجادا:" تميز لاعبو المنتخب الوطني في البطولة، كان بإمكان جميع لاعبينا إحراز مراكز أفضل كونهم من خيرة لاعبي الوطن العربي، وسنقوم بالعمل على استمرار تطوير أداء اللاعبين بكافة الفئات بهدف توسيع شريحة المشاركين على المستوى الدولي ومن مختلف الاعمار".

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي:" إن الاستحقاق العربي، يمثل فرصة احتكاك جيدة للاعبين، ويمنحهم فرصة كبيرة لمواجهة المزيد من التحديات التي تصقل مهاراتهم، مؤكدا رضاه عن أداء الأبطال المشاركين.

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