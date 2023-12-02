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رسميا.. معان يشكو التحكيم

12/2/2023 2:21:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم نادي معان شكوى لدى اتحاد الكرة، حول حكام مواجهة الفريق أمس أمام شباب الأردن ببطولة الكأس، والتي خسرها الفريق بفارق الركلات الترجيحية 3-0، عقب انتهاء الوقت الأصلي.

ووجه النادي اليوم السبت كتابا لأمين سر الاتحاد، الذي وصل منه نسخة إلى "الغد"، أشار من خلاله إلى أن النادي عانى خلال السنوات الخمس الماضية من التحكيم، دون وجود آذان صاغية من الاتحاد حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الحكم ساهم في إقصاء فريق معان من البطولة، حيث منح الحكم 6 دقائق كوقت بدل من الضائع، اعتبرها النادي مبالغ بها، إضافة إلى أن هدف التعادل للمنافس جاء عند الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وبلمسة يد من صانع الهدف، إلى جانب تعرض الفريق للظلم بطرد المدافع السنغالي محمد فال.

وتمنى نادي معان من اتحاد الكرة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق بخصوص هذا الأمر، والرد بصورة عاجلة على بيان النادي، نظرا لاستياء المشجعين والمتابعين من الخسارة، تجنبا للتصعيد من طرف النادي.






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