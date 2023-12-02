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ميسي يترك الباب مفتوحاً أمام المشاركة في مونديال 2026

12/2/2023 2:21:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لم يستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاركته في مونديال 2026 في كرة القدم، قائلاً إنه يرغب بذلك "أكثر من أي وقت مضى"، لكنه أقرّ أن "الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية".
وفيما يتعرّض اللاعب الموهوب لوابل من الأسئلة حيال مشاركته في المونديال المقرّر في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، أعاد ميسي التأكيد أن "الشيء الوحيد الذي أفكر فيه راهناً هو الوصول إلى كوبا أميركا" في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة.

أضاف قائد المنتخب الأرجنتيني الذي أحرز لقبه العالمي الأول في مونديال قطر 2022، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني "بعد ذلك، سيحدّد الوقت مشاركتي من عدمها".
تابع لقناة ستار: سأكون بعمر (39 عاماً) لا يسمح في العادة بالمشاركة في كأس العالم.
أردف اللاعب المحترف راهناً في نادي إنتر ميامي الأميركي: قلت سابقاً إني لا أفكر بالتواجد هناك، وبدا الأمر أني سأعتزل بعد المونديال الأخير، لكن الأمر مختلف تماماً. أريد اللعب هناك أكثر من أي وقت مضى.

وهذا أوضح إعلان نوايا من ميسي برغبة المشاركة في الحدث العالمي المقبل. منذ إحرازه لقب 2022، كرّر ميسي (36 عاماً) أنه سيبقى مع المنتخب بحسب وضعه الراهن من دون التفكير كثيراً في المستقبل.
أقرّ "البرغوث": لا أفكّر في المونديال، ولا أقول إنني لن أكون هناك بنسبة 100%. بسبب عمري، من الطبيعي ألا أكون هناك. بعد ذلك سنرى. ربما ننجح في كوبا أميركا وكل الأمور مجتمعة لتحقيق النجاح. ربما لا. في الواقع، ستكون الأمور صعبة.
وشرح صانع اللعب المميز متعة اللعب راهناً مع منتخب "ألبي سيليستي: بعد سنوات من المعاناة، نعيش الآن لحظات مميزة لم أختبرها قط، وأريد الاستفادة منها تماماً. أريد الاستفادة من كل ذلك، من دون التفكير في سنتين أو ثلاث، وهي فترة طويلة في كرة القدم.
وتتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مع 15 نقطة من أصل 18 ممكنة. وتستأنف التصفيات في سبتمبر 2024.
وبعد فوزها أخيراً على البرازيل 1-0، أدخل المدرب ليونيل سكالوني الشكوك إلى قلوب مشجعي منتخب التانغو، عندما قال ان الوقت قد حان "للتفكير"وان الفريق "بحاجة لمدرب يملك كل الطاقة الممكنة ويقدّم أداء جيداً".
وأوضح سكالوني (45 عاماً) الذي قاد الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022، من دون منح مزيد من التفاصيل، أنه لن يستقيل في المؤتمر الصحافي بعد مباراة البرازيل.

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