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بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة بايرن ميونيخ وأونيون

12/2/2023 2:21:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن نادي بايرن ميونيخ عن تأجيل مباراته أمام ضيفه أونيون برلين بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكان من المقرر أن تدور مواجهة بايرن ميونيخ وأونيون برلين ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الألماني اليوم السبت انطلاقاً من الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وشدد فريق بايرن ميونيخ على صعوبة إجراء المباراة بسبب التساقط الكبير للثلوج قائلاً في بيان: "تم إلغاء مباراة بايرن ميونخ في الدوري أمام أونيون برلين والتي كان من المقرر إقامتها اليوم في ملعب أليانز أرينا وذلك بسبب التساقط الكثيف للثلوج في المساء وليلة أمس وستستمر الأوضاع هكذا مساء اليوم السبت".

وأضاف الفريق البافاري: " حتى وإن تمكنا من تجهيز أرضية الملعب قبل حلول وقت المباراة فإن المخاطر الأمنية والوضع المروري كانا كفيلين بإلغاء المباراة. كما تشكل الانهيارات الجليدية في أسطح ملعب أليانز أرينا خطراً كبيراً على المتفرجين، بالإضافة إلى أنه من الصعب الوصول إلى ملعب المباراة".

وأردف بيان بايرن ميونيخ: "تم إلغاء عدد كبير من رحلات الحافلات والقطارات، كما تم إغلاق العديد من الشوارع والطرق السريعة بالكامل، وتعليق خط مترو الأنفاق الذي يوصل إلى أليانز أرينا. كما توصي شرطة ميونيخ بعدم مغادرة المنازل".

وأكدت إدارة الفريق البافاري بأنها ستعلن عن الموعد الجديد لإقامة هذه المباراة.

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