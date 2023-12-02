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ألمانيا تفوز بكأس العالم للناشئين على حساب فرنسا

12/2/2023 2:21:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أحرزت ألمانيا لقب كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح 4-3، إثر تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي السبت في مدينة سوراكارتا الإندونيسية.

وهذا اللقب الأول لألمانيا التي بلغت نهائي نسخة 1985 الافتتاحية وحلّت ثالثة في 2007 و2011 ورابعة في 1997. أما فرنسا، فأخفقت في إضافة لقبها الثاني بعد 2001 عندما فازت على نيجيريا بثلاثية نظيفة.

وتقدّمت ألمانيا بهدفي باريس برونر (29 من ركلة جزاء) ونوح درويش (51)، قبل أن تقلّص فرنسا الفارق عن طريق سايمون بوابريه (53).

وأكملت ألمانيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد وينرز أوساوي (69)، ما سمح للفرنسيين بالمعادلة في الدقائق الأخيرة عن طريق ماتيس أموغو (85).

وفي ركلات الترجيح أهدرت فرنسا ثلاث محاولات في ظل تألق الحارس كونستانتين هايده، فيما أهدرت ألمانيا ركلتين.

وكانت المباراة النهائية تكراراً لنهائي بطولة أوروبا تحت 17 سنة في 2 يونيو الماضي، عندما خرجت ألمانيا منتصرة أيضاً 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في بودابست.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 من أصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.

وخلفت ألمانيا البرازيل المتوجة بنسخة 2019 على حساب المكسيك 2-1.

وكانت البطولة مقرّرة أصلا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد. واختيرت اندونيسيا دولة بديلة في حزيران/يونيو الماضي.

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