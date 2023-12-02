سحب قرعة نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024

تستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخها وكانت الأولى عام 1988 تحت مسمى ألمانيا الغربية عندما توجت هولندا باللقب بالتغلب (2-0) على منتخب الاتحاد السوفييتي في النهائي. وستقام نهائيات يورو 2024 في برلين العاصمة ومدن ميونيخ ودورتموند وشتوتغارت وفرانكفورت وغيلسنكيرشن وفرانكفورت وهامبورغ ودوسلدورف وكولونيا ولايبتسيغ.

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