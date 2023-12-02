سحب قرعة نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024

سحب قرعة نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024
التاريخ
12/2/2023 2:21:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخها وكانت الأولى عام 1988 تحت مسمى ألمانيا الغربية عندما توجت هولندا باللقب بالتغلب (2-0) على منتخب الاتحاد السوفييتي في النهائي.
وستقام نهائيات يورو 2024 في برلين العاصمة ومدن ميونيخ ودورتموند وشتوتغارت وفرانكفورت وغيلسنكيرشن وفرانكفورت وهامبورغ ودوسلدورف وكولونيا ولايبتسيغ.
اظهار ألبوم ليست
MENAFN02122023000072011014ID1107525684
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.