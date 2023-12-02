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هاتريك العطار يثبت قدراته التهديفية ويحرج المدرب موتا

12/2/2023 2:21:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- نجح مهاجم فريق الحسين إربد عبد الله العطار في وضع بصمته بصورة قوية في أول مباراة يشارك بها أساسيا منذ فترة طويلة مع فريقه، عندما سجل "هاتريك" في ربع نهائي كأس الأردن أمام شباب العقبة أول من أمس، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 4-1.
وسجل العطار واحدا من أسرع أهداف الموسم الحالي، بعد مضي 34 ثانية فقط على صافرة بداية المباراة، لينجح تباعا في تسجيل الهدفين الثاني والثالث، والمساهمة في الهدف الرابع الذي جاء عكسيا من مدافع شباب العقبة أحمد أبو حلاوة.
ولم يشارك العطار كثيرا هذا الموسم ببطولة الدوري، نظرا لوجود مهاجمين يشاركان باستمرار مع الفريق، وهما حمزة الدردور والسنغالي عبد العزيز نداي، ما جعله بعيدا عن الأنظار رغم امتلاكه الحس التهديفي ومساهمته الكبيرة في كل وقت يحتاجه فيه الفريق الذي يمثله.
وسجل العطار "الهاتريك" الثاني في الموسم الحالي والأول ببطولة الكأس، ما جعل جماهير الحسين تطالب بوجوده في التشكيلة الأساسية في المباريات المقبلة، رغم أن الفريق لا يعاني كثيرا من الناحية الهجومية، إلا أن الأهداف تتنوع من حيث المسجلين، مع الإشارة إلى أن هداف الحسين ببطولة الدوري هو محمود مرضي بتسجيله 4 أهداف من 7 مباريات خاضها فريقه لغاية الآن.
وأحرز العطار البالغ من العمر 31 عاما، هدفين في بطولة الدرع، واحدا في مرمى الوحدات التي انتهت نتيجتها بهدف لمثله، فيما جاء الهدف الثاني في مرمى سحاب، والذي حقق "غزاة الشمال" وقتها الفوز على سحاب بهدفين لهدف.
وبدأ العطار مسيرته الكروية في النادي الفيصلي، قبل أن ينتقل للعب في صفوف فريق شباب الأردن في العام 2014، ليرحل إلى الجزيرة بعد موسمين، ويقدم مع الفريق أفضل فتراته الكروية، بعد أن ساهم في الوصول مع "الشياطين الحمر" إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في مناسبتين، والفوز بلقب كأس الأردن في العام 2018.
وخاض "المهاجم الأنيق"، تجربة احترافية قصيرة مع الأهلي البحريني، قبل أن يعود مع بداية الموسم الماضي للأردن، ووقع على عقد الانضمام لصفوف الحسين إربد، ليقدم مستويات جيدة ويساهم بصورة أو بأخرى في إبقاء الحسين في المنافسة على اللقب بأهدافه، حتى الجولة الأخيرة من عمر الدوري.
وعانى المنتخب الوطني في الفترات الماضية، من قلة الأهداف وتحديدا منذ تولي المدرب المغربي حسين عموتة قيادة "النشامى"، إذ سجل المنتخب في 6 مباريات 5 أهداف فقط، وعدم وجود سوى لاعب واحد في مركز المهاجم الصريح بقوائم المنتخب وهو يزن النعيمات، ما يجعل حضور العطار القوي في المباراة الماضية فرصة لضمه للمنتخب أملا بحل المشكلة الهجومية.
وسيشكل تألق العطار ضغطا على منافسيه في مركز الهجوم بفريق الحسين بالمباريات المحلية المقبلة، حيث أصبح المدرب البرتغالي للفريق جواو موتا في موقف صعب لاختيار المهاجم الأساسي في المستقبل، في ظل توفر لاعبين مهمين أيضا على دكة البدلاء.
وتحدث العطار لـ"الغد": "إن تألقه في المواجهة الماضية ونجاحه في قيادة فريقه لبلوغ نصف نهائي الكأس، جاء بتوفيق من الله في البداية، إلى جانب مساعدة زملائه اللاعبين باعتباره واحدا من اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار بالمباريات الرسمية".
وبين العطار، أن التدريب بجدية والمحافظة على لياقته البدنية والحس التهديفي، عوامل مهمة في إبقاء الحس التهديفي رغم غيابه عن المنافسات، متمنيا أن يكون "الهاتريك" سببا في ضمه للمنتخب الوطني بالفترة المقبلة، وذلك قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا مطلع الشهر المقبل.
وأضاف: "أهدافي الثلاثة جاءت في مرمى فريق مميز يقدم مستويات طيبة ويحتل مراكز متقدمة في بطولة الدوري، ونجحنا في إقصاء وصيف الكأس، ونأمل في استمرار النتائج المميزة مع الحسين لتحقيق الألقاب بعد منافستنا القوية عليها في الموسم الماضي حتى النهاية".

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