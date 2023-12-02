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فضية وبرونزية للمنتخب الوطني في البطولة العربية للجولف

12/2/2023 2:21:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- أحرز المنتخب الوطني للجولف، ميداليتين (فضية وبرونزية) في ختام مشاركته بالبطولة العربية للجولف للسيدات والناشئين، والتي أقيمت فعالياتها على مدار اليومين الماضيين في العاصمة السعودية الرياض، وسط مشاركة 109 لاعبين ولاعبات يمثلون 12 دولة عربية.
وجاءت الميداليتان عبر اللاعبين محمد الرواشدة بإحرازه الميدالية الفضية في فئة تحت 15 عاما، فيما حقق اللاعب سالم العبداللات الميدالية البرونزية بفئة تحت 13 عاما.
وأظهر اللاعبون المشاركون أداء مميزا خلال فعاليات البطولة العربية، التي شهدت منافسة كبيرة بين لاعبي منتخبات المغرب وتونس ومصر.
وشارك أيضا اللاعبان موسى شناعة بفئة 18 عاما، وياسمين ظاهر بفئة الفتيات تحت 15 عاما، وكانا في طليعة الترتيب خلال أول أيام البطولة.
وأكدت رئيسة الوفد وأمينة سر اتحاد الجولف مجد النجادا، تميز أداء لاعبي المنتخب الوطني في البطولة، لافتة: "كان بإمكان جميع لاعبينا إحراز مراكز أفضل كونهم من خيرة لاعبي الوطن العربي، وسنقوم بالعمل على استمرار تطوير أداء اللاعبين بالفئات كافة، بهدف توسيع شريحة المشاركين على المستوى الدولي ومن مختلف الاعمار".
من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي: "إن الاستحقاق العربي، يمثل فرصة احتكاك جيدة للاعبين، ويمنحهم فرصة كبيرة لمواجهة المزيد من التحديات التي تصقل مهاراتهم، مؤكدا رضاه عن أداء الأبطال المشاركين".

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