-->

Sunday, 03 December 2023 07:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجزيرة والصريح يحتفلان بالتأهل بمواجهة الصراع على اللقب

12/2/2023 2:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يطمح فريق الصريح إلى إيقاف مسلسل انتصارات نظيره الجزيرة، عندما يستضيفه عند الساعة الثالثة من مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني عشر وقبل الأخير من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، مستغلا عاملي الأرض والجمور في البحث عن تحقيق الفوز وإلحاق الخسارة الأولى بالجزيرة.
الفريقان يبحثان عن لقب دوري" المظاليم" بعد تأهلهما رسميا لدوري المحترفين في الأسبوع الماضي عن جدارة واستحقاق، حيث يدخل الجزيرة المباراة متصدرا لترتيب الفرق برصيد 30 نقطة من 10 انتصارات متتالية وله مباراة مؤجلة أمام فريق العالية، فيما يملك فريق الصريح 28 نقطة وفقد خلال مشواره 5 نقاط بخسارة أمام فريق صما وتعادل مع فريق اتحاد الرمثا.
وفي جانب الأوراق الفنية، يملك المديران الفنيان للفريقين "وليد فطافطة" الجزيرة، وماهر العجلوني "الصريح" عناصر شابة وأصحاب خبرة قادرة على تطبيق الأفكار الفنية وجلب نقاط المباراة، وإثبات أحقيتهما في التأهل لدوري المحترفين، في الوقت الذي تخدم فيه نقطة التعادل "الشياطين الحمر" في حصد اللقب، حيث يتقدم عن الصريح بفارق نقطتين وله مباراتان متبقيتان، فيما تبقى للصريح مباراة واحدة.
وجاء تأهل الفريقين بعد غياب موسم واحد عن المحترفين، ليؤكدا قدراتهما العالية وإمكانياتهما الفنية التي يمتلكانها، والتي تأكدت بوضوح من خلال النتائج التي تحققت هذا الموسم، وينتظر أن تحظى هذه المباراة بحضور جماهيري كبير من محبي الفريقين خصوصا بعد ضمان تواجدهما في دوري الكبار الموسم المقبل.
وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، وغادر بذلك فريقا العالية والطرة إلى دوري أندية الدرجة الثانية.
وفي مباراة ثانية، يلتقي السرحان 22 نقطة على ملعبه فريق الطرة 4 نقاط، عند الساعة الثالثة مساء، وفي التوقيت نفسه، يلعب الهاشمية 13 نقطة مع العالية نقطة واحدة، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
وتتواصل منافسات الأسبوع، بإقامة مباراتين يوم غد، حيث يلتقي في المباراة الأولى البقعة مع فريق صما على ملعب السلط، ويملك كلاهما الرصيد نفسه 13 نقطة، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم مواجهة كفرسوم 13 نقطة
مع أم القطين 12 نقطة.
وتختتم مباريات الأسبوع بعد غد، بمواجهتين، تجمع الأولى اتحاد الرمثا 14 نقطة مع اليرموك بالرصيد نفسه من النقاط، على ملعب الأمير هاشم، وعلى ملعب الأمير محمد يواجه عمان اف سي 19 نقطة ضيفه العربي 19 نقطة.
وتنظر أن تعهد دائرة الحكام في اتحاد الكرة لمجموعة من الحكام الشباب، لإدارة مباريات الأسبوعين الأخيرين، فيما تمنح الأجهزة الفنية للفرق الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب في المباريات بعد أن حسمت حسابات التأهل والهبوط.

MENAFN02122023000072011014ID1107525681

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث