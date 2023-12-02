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أبو بكر يهيمن على ألقاب سلة الناشئات ويؤكد تعطشه لحصد المزيد رغم اليأس

12/2/2023 2:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يواصل المدرب الوطني يوسف أبو بكر، فرض هيمنته على ألقاب دوري الفئات العمرية بكرة السلة للناشئات مع الفرق التي تناوب على تدريبها، وآخرها نادي شباب الفحيص، الذي يبحث عن تحقيق لقب جديد معه في دوري الناشئات تحت 14 سنة، المتوقع انطلاقته في بداية العام 2024.
يوسف أبو بكر (49 عاما)، يحمل شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية من الجامعة الأردنية، أحرز مؤخرا لقب دوري الناشئات تحت 16 سنة كمدرب مع الفحيص للعام الثاني تواليا، وقاد الفريق إلى تحقيق إنجاز استثنائي بعدما صعد بفريقيه (الفحيص ونجوم الفحيص) إلى نهائي دوري الناشئات تحت 14 سنة في الموسم الماضي، ليمتلك اليوم في رصيده نحو 21 بطولة في سجله كمدرب منذ العام 2012.
ويقول أبو بكر في حديثه لـ"الغد": "بدايتي مع التدريب جاءت عن طريق الميني باسكت مع فريق الجزيرة في العام 1995، وأصبح لدي اهتمام بتطوير نفسي في مهنة التدريب بسبب ظروف دراستي وتعزيز معرفتي، وفي العام 1997 استلمت تدريب أول فريق لفئة تحت 14 عاما وحصلت على لقب الدوري آنذاك".
ويتابع: "توجهت إلى النادي الرياضي في العام 2004 ومنه إلى تدريب العديد من الجامعات، وحصلت على ألقاب يصعب حصرها للذكور والإناث، ثم ساهمت ببلوغ فريق الوحدات نهائي دوري الناشئين تحت 18 سنة في العام 2011، رغم الإمكانيات والخامات البسيطة، وانتقلت بعدها للأرثوذكسي واستمريت مسيطرا معه على ألقاب الفئات العمرية حتى العام 2016، قبل أن نأسس فرقا رياضية لفئة الناشئات في نادي ديونز العام 2017، بعد تجميد الأرثوذكسي نشاطه الرياضي، وفرضنا سيطرتنا على ألقاب الناشئات باستثناء بطولة تحت 14 سنة، التي خسرناها أمام الأرثوذكسي في العام 2021، مع عودته لاستئناف نشاطه، وبعد إيقاف نشاط كرة السلة في ديونز، توجهت للنادي للرياضي وحصلت معه على لقب دوري الناشئات تحت 14 عاما للموسم 2022، انتهاء بتدريب فريق الفحيص منذ الموسم الماضي وحتى يومنا الحالي".
ويرى أبو بكر، أن مهنة التدريب تواجه العديد من التحديات، بعدما أصبحت "مهنة من لا مهنة له" في ظاهرة وصفها بالمزعجة، مؤكدا: "المشاركة في دورة تدريبية تمنح أي شخص الرخصة في التدريب، وربما لا يكون بحاجتها في الكثير من الأماكن، وهذا يساهم بخلق مشكلة في عملية تنشئة مهارات الجيل الجديد".
ويستطرد: "المدرب الضعيف قد يظلم الكثير من اللاعبين، لعدم معرفته بأسس اختيار الخامات الموهوبة للعمل على تهيئتها بشكل صحيح، كرة السلة ليست مهارة فقط، وإنما معرفة وثقافة، وهناك العديد من المدربين الأجانب لمسوا غياب ذلك لدى العديد من مدربينا، ونأمل أن تكون هناك إجراءات ضابطة لذلك".
وحول أسباب عزوف الأندية في الدول المجاورة وغيرها عن الاستعانة بالمدرب المحلي، يقول أبو بكر: "هناك مشكلة واضحة في التسويق الرياضي لدينا، والذي أعتبره الأضعف بين دول العالم، هناك وكيل أعمال لاعبين واحد مرخص في الأردن ونحتاج إلى قاعدة أكبر لتسويق المدربين وكذلك اللاعبين، يجب أن يكون هناك حلقة وصل بين المدرب والأندية وهذه حلقة مفقودة ويصعب على المدرب عرض نفسه على الأندية"، لافتا إلى أن ضعف المشاركات الدولية يقلل فرص المدرب المحلي في التدريب الخارجي، فضلا عن حاجة المدرب الأردني للتدريب والتطوير المستمر.
ويأمل أبو بكر، أن يكون المدرب المحلي أولوية وطنية في الأجهزة الفنية المتعاقبة على تدريب المنتخبات الوطنية بعيدا عن اعتباره مدربا للطوارئ، نظير قدرته على اختيار العناصر ضمن معيار الكفاءة إلى جانب قدرته على التكيف مع الظروف الراهنة، مشيرا: "يعمل المدربون الأجانب ضمن فترات تحضير كبيرة، بينما يسارع المدرب الوطني إلى تحدي عامل الوقت لتوظيف خبراته بطريقة صحيحة عندما تسند إليه المهمة، نمتلك كفاءات وطنية كبيرة في التدريب، ونأمل أن يتم استغلالها بشكل صحيح وتذليل العقبات أمامها لترجمة رؤية اتحاد اللعبة نحو التطوير والاستدامة".
كما استهجن الوضع الراهن الذي تمر به كرة السلة الأردنية، بقوله: "مشكلتنا الحالية في مجتمع اللعبة، هي أننا اتفقنا على ألا نتفق، فهل نبحث اليوم عن التطوير بطريقة صحيحة مبنية على خطط مدروسة؟، أم أن العلاج سيبقى مؤقتا وقائما على المسكنات؟، لتعود المشكلة وتتفاقم لاحقا، كما هو الحال اليوم مع تجميد دوري الرجال، أعتقد أنه لا يوجد اتحاد قادر على حل مشاكل اللعبة مثل اللجنة المؤقتة الحالية، لكن يجب أن تستعين بكوادر بشرية أكبر من أصحاب الخبرة والاختصاص وضمان دعم مادي جيد لدعم اللعبة، لمعالجة المشكلة من جذورها".
واختتم: "وصلنا اليوم كمدربين إلى مرحلة اليأس، خاصة وأن الرؤية معدومة للفترة المقبلة أو تسودها أجواء ضبابية، أتطلع إلى الاستمرار في حصد البطولات وتطوير قاعدة كبيرة من اللاعبين واللاعبات الصغار، للارتقاء باللعبة نحو الأمام".
ومن الجدير بالذكر، أن المدرب الوطني يوسف أبو بكر، بدأ مسيرته لاعبا في كرة السلة العام 1989 عن طريق الصدفة، بعدما وجهه اللاعب الأسبق جمال البحيري إلى لعب كرة السلة في سن السابعة عشرة مع الجزيرة، قبل أن يلتحق بالمنتخب الوطني للشباب العام 1990 ويتدرج في تمثيل المنتخبات الوطنية، ثم واصل مسيرته مع الرياضي "الجزيرة" سابقا حتى مطلع الألفية، ليلتحق بعدها بنادي زين "فاست لينك" سابقا وارتدى معه شارة القيادة، ثم أنهى مسيرته كلاعب مع فريق الوحدات في العام 2004.

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