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الفيصلي يضع لمساته الأخيرة لمواجهة الشارقة الإماراتي غدا

12/2/2023 2:21:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يختتم فريق الفيصلي لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته لمواجهة ضيفه فريق الشارقة الإماراتي، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024 (المجموعة الثانية)، عندما يجري مرانه الأخير على ستاد عمان الدولي، الذي سيحتضن المباراة.
ويسعى الفيصل إلى ترك بصمة إيجابية في مشاركته الآسيوية الأولى، وذلك من خلال تحقيق فوز معنوي لا يخلو من الجانب المالي بعد أن فقد " الأزرق" رسميا فرصة المنافسة على التأهل، حيث ينال الفريق الفائز في المباراة مبلغ 50 ألف دولار.
ويحتل فريق ناساف الاوزبكي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، والشارقة المركز الثاني برصيده 8 نقاط، ويملك السد القطري 7 نقاط في بالمركز الثالث، فيما يحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
تعليمات البطولة تنص على تأهل الفرق الحاصلة على المركز الأول في المجموعات الـ 5 لمنطقة غرب آسيا، إلى جانب أفضل 3 فرق حاصلة على المركز الثاني.
ويرنو الفيصلي إلى تسجيل الفوز الثاني في مشاركته التاريخية بالبطولة، بحثا عن إرضاء جماهيره التي تقف خلف الفريق بكل قوتها، وصولا للمنافسة على لقبي دوري المحترفين وكأس الأردن محليا، بعد فقدان فرصة التأهل في أبطال آسيا.
وأجرى الفيصلي تدريبه أمس على ملعب جاوا، بمشاركة كافة اللاعبين وبمتابعة من إدارة النادي، واشتملت الجرعة التدريبية على الجانبين الفني والبدني مع التركيز على تحسين المنظومة الدفاعية للفريق في ظل الأخطاء التي حصلت في المباريات الماضية وكلفت "الأزرق" الخسارة في أكثر من مباراة.
ويعرف المدير الفني للفيصلي أحمد هايل القدرات الفنية للفريق الإماراتي، والأخير يحرص على الخروج من المباراة فائزا لتعزيز آماله في التأهل للدور المقبل، حيث رصد هايل أبرز نقاط القوة والضعف عند لاعبي الشارقة للعمل على وقف القوة الهجومية واستغلال الخلل في الجانب الدفاعي للشارقة، حيث شكلت المساحات الواسعة في خط دفاع الشارقة نقطة ضعف بالفريق وادت إلى خسارته أمام السد.
ويملك هايل خيارات متنوعة في الجانبين الدفاعي والهجومي بتواجد اللاعبين: مهدي خليل، نور بني عطية، محمد العمواسي، محمد كلوب، إحسان حداد، أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين، ناثان مافيلا، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، نزار الرشدان، حاتم الروشدي، يوسف أبو جلبوش، قصي المنصوري، أمين الشناينة، أحمد أبو شعيرة، أدهم الرفاعي، عارف الحاج، رزق بني هاني، رفيق الكامرجي.
ويضع الجهاز الفني لممثل الكرة الأردنية الوحيد في البطولة اليوم لمساته الفنية على التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء، في الوقت الذي دخل فيه الفريق معسكرا تدريبيا مغلقا في أحد الفنادق في العاصمة عمان تأهبا لهذه المواجهة.
وكان وفد الشارقة قد وصل أمس للعاصمة عمان، ويخضع اليوم للجرعة التدريبية الوحيدة قبل المباراة على ستاد عمان، بقيادة المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين الذي يدرك صعوبة المواجهة أمام فريق الفيصلي الذي يلعب على أرضه وبين جمهوره، وقدم مع المدرب هايل أداء مميزا ، حيث تضم قائمة الفريق الإماراتي العديد من اللاعبين المميزين في كافة المراكز ومنهم: عادل الحوسني، كايو لوكاس، ميراليم بيانيتش، فراس بالعربي، سالم سلطان، عبد العزيز الكعبي، عبدالله غانم، خالد الظنحاني، ماجد راشد، عثمان كامارا، موسى ماريجا، درويش محمد، خالد توحيد، الحسن صالح، محمد عبد الباسط، سباستيان تيجالي، خالد باوزير، حمد فهد، ضاري فهد، سالم صالح، سعيد الكعبي، ماجد حسن.
إلى ذلك يعقد عند الساعة الواحدة ظهر اليوم في فندق الريجنسي بالعاصمة عمان الاجتماع التنسيقي للمباراة، والذي يحضره طاقم الحكام ومراقب المباراة ومراقب الحكام، إضافة إلى ممثلين عن الفريقين، وجميع الأطراف المعنية بالمباراة، كما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المدير الفني لفريق أحمد هايل عند الساعة الرابعة والنصف ظهرا، والمدير الفني لفريق الشارقة أولاريو كوزمين عند الساعة السادسة والنصف في ستاد عمان.

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