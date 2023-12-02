تأهل تاريخي للاعبا التايكواندو الشرباتي ومصطفى لأولمبياد باريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد - تأهل لاعبا
المنتخب الوطني صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) اليوم
إلى أولمبياد باريس 2024 من خلال الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى
"جائزة مانشستر"، وفقد لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني (وزن تحت 68
كغم) فرصة التأهل المباشر للأولمبياد.
وهو اول انجاز تاريخي للتايكواندو الأردنية والعربية حيث تأهل الشرباتي ومصطفى وفقا للتصنيف الأولمبي
المباشر من دون خوض التصفيات القارية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .
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