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تأهل تاريخي للاعبا التايكواندو الشرباتي ومصطفى لأولمبياد باريس

12/2/2023 2:21:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد - تأهل لاعبا المنتخب الوطني صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) اليوم إلى أولمبياد باريس 2024 من خلال الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة مانشستر"، وفقد لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم) فرصة التأهل المباشر للأولمبياد.
وهو اول انجاز تاريخي للتايكواندو الأردنية والعربية حيث تأهل الشرباتي ومصطفى وفقا للتصنيف الأولمبي المباشر من دون خوض التصفيات القارية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

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