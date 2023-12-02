الوحدات يبحث عن أجانب.. رئيس ناد يدعم لاعبيه على حساب بيته

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

نجوم الزمن الجميل في معقل الجزيرة

تواجد عدد من نجوم الزمن الجميل لكرة القدم الأردنية، ومن مختلف الأندية، في معقل نادي الجزيرة، لتقديم التهنئة للنادي، بمناسبة عودة فريق الكرة إلى مصاف أندية المحترفين.

وجاءت هذه الزيارة، بالتنسيق مع نجم الجزيرة في الثمانينيات عمر الكيالي (الصاروخ)، حيث كان رئيس النادي نبيل التلي وأعضاء مجلس الإدارة في استقبال النجوم أمثال: محمد نور وليد مولا وعصام صادق وعلي زكريا ومن نادي الوحدات خالد سليم وإبراهيم سعدية وجلال ملحم ومن نادي الرمثا محمد العرسان ومن الأهلي محمد نهار ومن الجزيرة حمد الطحان وهاني صبحا وعمر كيالي وفراس القاضي وعصام التلي ومازن الصغير.

ويلعب عمر الكيالي دورا كبيرا في تفعيل أنشطة نجوم الزمن الجميل، من خلال علاقاته الطيبة مع الجميع.

نجوم الكرة يهبون للوقوف إلى جانب ذيب

هب عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، للوقوف إلى جانب نجم الكرة الأردنية عبدالله ذيب، الذي فجع الخميس الماضي بوفاة زوجته.

وتوافد نجوم الكرة من لاعبين حاليين وسابقين إداريين ومدربين ورؤساء أندية وإعلاميين وجماهير، إلى مقر العزاء لمواساة اللاعب ومواساة والد اللاعب ايضا وهو نجم الكرة الأردنية السابق خالد ذيب المحبوب أيضا من قبل الجميع، لما يتمتع به من خلق وحسن تعامل مع الجميع.

ويعتبر عبدالله ذيب نجم المنتخب الوطني السابق، ونجم السلط الحالي، أحد ابرز نجوم الكرة الأردنية، وله الكثير من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية وناديه السابق الوحدات.

الوحدات يبحث عن أجانب

بدأ نادي الوحدات بالبحث عن محترف أجنبي أو محترفين أجنبيين، لتعزيز صفوف فريقه خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد فسخ عقد المحترف ايتو.

ويضم الوحدات في صفوفه حاليا، المحترفين السوري كردغلي والعاجي هنري، بانتظار استقطاب محترف أجنبي أو اثنين، في حال سمحت الظروف المادية بذلك.

وتسعى إدارة النادي، لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، املا في الاستمرار بكأس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب البحث عن لقبي الدوري والكأس.

إلى ذلك طالب الوحدات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بضرورة توحيد المباريات المرتبطة بالتأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لضمان العدالة في حظوظ الفرق المرشحة للتأهل.

رئيس ناد يقتطع من قوت بيته لتسليم اللاعبين رواتبهم

تفيد المعلومات أن رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، وجد نفسه مضطرا لدفع مكافأة نهاية خدمته في العمل، لصندوق النادي، من أجل صرف جزء من رواتب اللاعبين المتذمرين والذين يطالبون دوما بالمستحقات.

رئيس النادي المعروف بحبه واخلاصه لناديه وعمله، لم يجد بدا من الانفاق على النادي على حساب ابنائه وبيته، من خلال تحويل مكافأته الخاصة إلى صندوق النادي، حتى أنه لجأ إلى أخذ مبلغ من "نقوط" ابنه العريس، لتأمين جزء من رواتب اللاعبين، قبل أن يلجأ إلى قرض من البنك أخيرا.

هذا الرئيس يعمل بصمت لمصلحة ناديه، أملا في التغلب على الضائقة المالية التي يعيشها فريق الكرة، رغم صعوبة حدوث ذلك، في ظل ارتفاع تكاليف الفريق ومتطلباته.

الفاخوري يغيب أمام معان

تفيد المعلومات أن حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم عبدالله الفاخوري، يغيب عن مباراة فريقه الخميس المقبل أمام معان بدوري المحترفين، بسبب الانذار الثالث.

وينتظر أن يتولى أحمد عبدالستار حراسة مرمى الوحدات، في المباراة المقبلة للدوري.

اليكس وديان إلى تايلند

غادر المدير الفني لاتحاد كرة القدم أليكس جيتزي، والمحاضر ديان صالح عمان فجر اليوم الأحد، متوجهين إلى تايلند، من أجل المشاركة في ورشة عمل ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتستمر لمدة 5 أيام.

ويتواجد أليكس في الدورة بصفته مديرا لاتحاد الكرة، فيما يتواجد صالح كونه يحمل شهادة البرو ويحاضر في مثل هذه الدورات، خاصة وأن الورشة تهدف إلى الكشف عن كل جديد في دورات المحترفين " البرو".

طاقم حكام أردني إلى أربيل

غادر طاقم حكام أردني أول من أمس إلى أربيل بالعراق، لادارة مباراة تجري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويضم الطاقم الأردني كلا من أدهم المخادمة ومحمد بكار وأحمد مؤنس وأحمد فيصل.

مدرب مغير السرحان يتراجع عن الاستقالة

تراجع مدرب فريق مغير السرحان لكرة القدم خالد الدبوبي، عن الاستقالة التي تقدم بها شفهيا، أملا في تحسن الظروف رغم صعوبة حصول ذلك.

وكان الدبوبي أعلن استقالته من منصبه، احتجاجا على احتجاب اللاعبين مدة طويلة عن التدريبات، بسبب غياب المستحقات المالية، قبل أن يعود عن القرار.

ويعيش مغير السرحان أزمة مالية حقيقية، قد تضرب نتائج الفريق لاحقا، في ظل عدم الانتظام بالتدريبات.

كواليس النجوم

. إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تتجه لمنح المدير الفني لفريق كرة القدم فرصة أخيرة، في المباراة المقبلة بدوري المحترفين.. المدرب ربما يغادر النادي في حال خسر المباراة المقبلة، خاصة وأن نتائج الفريق لا تلبي الطموح.

. أحد أندية المقدمة في دوري المحترفين لكرة القدم، بدأ يفكر جديا في استقطاب لاعبين اثنين من ناديي الجزيرة وشباب الأردن، وذلك خلال مرحلة الانتقالات المقبلة.

. أندية في دوري المحترفين، ابدت اهتماما بما يحصل من خلافات داخل اروقة نادي الحسين إربد، ما دفع البعض منهم لتوجيه اسئلة لوزارة الشباب، لمعرفة التفاصيل والاستفسار عما يحدث.

. موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم، اشار إلى أن منتخبه للناشئين سيلتقي المنتخب الوطني للناشئين اليوم الأحد، ويوم الاربعاء المقبل في مباراتين وديتين تقامان في عمان.

. مسؤول في أحد أندية المحترفين، تساءل فيما إذا كان هناك تغييرات مرتقبة في اتحاد كرة القدم، من خلال بعض المناصب.. المسؤول وجه سؤالا لـ"الغد"، فيما إذا كان هناك معلومات عن وجود تغييرات كما تسرب إليه.. المسؤول كشف عن معلومات تفيد بتغييرات متعددة في مناصب بالاتحاد، خاصة في نهاية الشهر الحالي الذي تنهي عقود مسؤولين.

معلومات تفيد أن اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، بدأت بالاستماع إلى الطرفين المعنيين بقضية مهمة وحساسة في المنافسات المحلية.

. دائرة الحكام في اتحاد الكرة، أكدت صحة هدف التعادل لفريق شباب الأردن في مرمى فريق معان، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات كأس الأردن.. معان احتج على الهدف بداعي أن الكرة لمست يد اللاعب قبل الهدف.