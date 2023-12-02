-->

Sunday, 03 December 2023 07:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطولة غرب آسيا لـطائرة الرجال الأولى تقام في الأردن

12/2/2023 2:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- أكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن الاتحاد سوف يستضيف بطولة غرب آسيا الأولى لمنتخبات الرجال، خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل في عمان، والتي تضاف إلى سلسلة البطولات التي تصدى لاستضافتها في عمان العام المقبل وهي، بطولة الأندية العربية خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، والبطولة العربية للكرة الشاطئية للرجال والسيدات خلال آيار (مايو) المقبل، وبطولة غرب آسيا للشباب في شهر آب (أغسطس) المقبل، ويعقبها البطولة العربية للشباب، اضافة إلى البطولة العربية للواعدين.
وعن تصدي اتحاد الكرة لاستضافة هذه البطولات لكافة المنتخبات خلال الموسم 2024، قال قطيشات:“نحاول اللحاق بركب التطور الملحوظ عربيا على مستوى الأندية والمنتخبات، وذلك من خلال توفير منافسات رسمية احتكاكية، من شأنها أن توضح مستوانا الحقيقي، ويمنح الأجهزة الفنية تقديم العلاجات المطلوبة للتطوير والمنافسة بقوة على المراكز الأولى، سواء على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، منطلقين من انجازات مميزة حققتها المنتخبات الوطنية لاسيما السيدات، عربيا وإقليميا والتي تعتبر حافزا للرجال في الاستحاقات المقبلة”.
وكشف قطيشات عن تركيز اتحاد اللعبة ولجنة المنتخبات بالفئات العمرية، موضحا:“لدينا أجيال من الخبرة والمميزين على مستوى الرجال والسيدات، لكن خطة عملنا تتوجه نحو الفئات العمرية للجنسين، وستضم مثلا تشكيلة المنتخب الوطني للرجال عناصر شابة، في الوقت الذي نعتبر منتخبي الناشئين والشباب، هما منتخب الأمل للطائرة الأردنية، ونعول عليهما الكثير خلال الفترة المقبلة، باعتبارهما سيشكلان السواد الأعظم من تشكيلة منتخب الرجال، وقادران على المنافسة على إحدى الميداليات العربية، خاصة بعد أن تقدمت اللجنة الأولمبية الأردنية بطلب استضافة دورة الألعاب العربية 2031، ولدينا متسعا من الوقت لإعداده ضمن خطة طموحة لمدة 5 سنوات، نوفر له كل اشكال الدعم والاحتكاك لتحقيق الأهداف المرصودة”.
على صعيد متصل، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي:“سنعلن عن تشكيلة المنتخب الوطني للرجال، بعد انتهاء منافسات بطولة الأندية العربية، التي ستقام في عمان خلال شباط (فبراير) المقبل، والتي سيمثل فيها اللعبة ناديا شباب الحسين وعيرا، إلى جانب ما لدينا من أسماء قادرة على إثراء خطتنا، في الوقت الذي سندعم عناصر المنتخب بالعديد من العناصر الشابة، ضمن سياسة الإحلال والتجديد، ومنحهم فرصة كبيرة للاحتكاك والتطور ضمن رؤية بعيدة المدى لاتحاد الكرة الطائرة على المستوى الإداري والفني”.
وتابع:“نواصل حاليا برفقة الزملاء في الجهاز الفني إعداد منتخبات الرجال والسيدات للكرة الشاطئية، ومنتخب الواعدين بمعنى الناشئين من الناحية الفنية لمواليد 2008-2009، ومنتخب الشباب من مواليد 2004-2005، وهما المنتخبين المعنيين بخوض غمار بطولتي غرب آسيا، وكذلك البطولة العربية، وسنكثف زج هذا الجيل بالعديد من المشاركات والبطولات بهدف منحهم الخبرة وتطوير المستوى، ونطمح إلى تقديم جيل جديد للكرة الطائرة الأردنية، ونعمل بروح الفريق لإنجاز خطة العمل للفترة المقبلة”.

MENAFN02122023000072011014ID1107525676

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث