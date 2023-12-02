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شباب الأردن يدفع 60 ألف دينار ويرفع عقوبة الحرمان

12/2/2023 2:21:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تمكن نادي شباب الأردن من رفع عقوبة الحرمان بتسجيل اللاعبين بالنسبة لفريق كرة القدم للموسم الحالي 2023-2024، بعد أن منح عددا من اللاعبين السابقين الذين قدموا شكاوى لدى اتحاد الكرة مستحقاتهم المالية.
وذكر رئيس النادي سليم خير، أن النادي تمكن من رفع عقوبة الحرمان، بعد أكثر من فترة تسجيل دون أن يتمكن من التعاقد مع لاعبين، ما ساهم في مغادرة عدد كبير منهم، وعدم تعويضهم بآخرين خلال الفترات الماضية، والاعتماد على الفئات العمرية للنادي.
وبين خير في حديثه لـ“الغد”، أن النادي دفع مؤخرا ما يقدر بـ 60 ألف دينار، لعدد من اللاعبين السابقين، لافتا بأن فريق الكرة سيعمل على تعزيز صفوفه بين مرحلتي الذهاب والإياب، أملا في تحقيق مراكز جيدة على سلم ترتيب الدوري.
وتابع:“ستتركز تعاقداتنا في المرحلة المقبلة بقيادة المدرب محمود الحديد، على تعزيز بعض المراكز التي يعاني منها الفريق، وسنحاول التركيز بالتعاقدات مع اللاعبين المحليين فقط، دون استقطاب لاعبين أجانب”.
ولفت خير إلى أن استغناء النادي عن خدمات المهاجم البرازيلي دوجلاس ليما، جاء بعد شروط في العقد الذي يتيح للاعب المغادرة في أي وقت، مؤكدا بأن الفريق كان بحاجة لتجديد عقود اللاعبين بأي طريقة، وقبول أي شرط يضعه اللاعب وقتها، مع عدم استفادة النادي ماديا من صفقة انتقاله لكاظمة الكويتي.
وواصل:“طموحنا في الموسم الحالي يتركز على الابتعاد عن الهبوط وتحقيق مركز يليق بحجم نادي شباب الأردن، حيث أن جميع الفرق تقريبا بالمستوى ذاته باستثناء ثلاثي المقدمة الفيصلي والوحدات والحسين إربد”.
وأكد خير أن فريقه يمتاز دائما بثقافة الفوز بغض النظر عن طبيعة المنافس، حيث أن وصول شباب الأردن للمربع الذهبي بالكأس، جاء نتيجة الروح لدى منظومة الفريق، موضحا بأن الهدف خلال الموسم الحالي هو بناء فريق شاب وإعداده لمواسم مقبلة.
وكان فريق شباب الأردن قد ضمن بطاقة العبور للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن أول من أمس، بعد تجاوزه نظيره معان بفارق الركلات الترجيحية 3-0، في المباراة التي انتهت نتيجتها بالوقت الأصلي بهدف لمثله.
ويحتل“أسود غمدان” المركز السابع على سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في 3 مباريات، والخسارة في 5 مواجهات، مع الإشارة إلى أن الفريق شارك مطلع الموسم الحالي بتصفيات البطولة العربية، وغادر من الأدوار التمهيدية على يد نواذيبو الموريتاني.
وغادر مع نهاية الموسم الماضي عدد كبير من اللاعبين البارزين في مختلف الصفوف، منهم المهاجم خالد الدردور، وزيد أبو عابد، وسيم ريالات وسليم عبيد.

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