بعد دعمها لفلسطين.. جدل إثر حضور سيلينا غوميز حفل زفاف إسرائيلياً

أثار حضور النجمة الأمريكية سيلينا غوميز حفل زفاف صديقها السابق صامويل كروست في قصر في كونديكورت، في باريس، جدلا على وسائط التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر فيديو من حفل الزفاف الذي يظهر فيه العريس وضيوفه وهم يرقصون تحت علم إسرائيل.



وحسب صحيفة ((ديلي ميل)) ظهرت النجمة مرتديه ثوبا أسود، مع زوج من الأحذية السوداء ذات الكعب العالي ومعطف أسود من الفرو.



ورغم إعلان غوميز دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والتبرع لها، استهجن كثيرون وجودها في حفل يرفع العلم الإسرائيلي في هذه الظروف الصعبة التي يقتل فيها الفلسطينيون.



وبينما لم تظهر غوميز في الفيديو افترض الكثيرون أنها كانت حاضرة خلال رقصة الزفاف الصهيونية، إلا أن البعض من محبي المغنية العالمية، دافعوا عنها وأشاروا إلى مغادرتها في بداية الحفل، وقبل ظهور العلم.



وكان عدد كبير من المشاهير حول العالم، أبدوا، تضامنهم مع أهالي غزة منذ إعلان إسرائيل الحرب عليهم، ومعظم الإعلاميين يساندون القضية الفلسطينية علنا أم ضمنيا، خشية من سطوة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة ومعظم الدول العربية. -وكالات

اقرأ أيضاً:

8 نجوم عالميين دعموا القضية الفلسطينية