بعد دعمها لفلسطين.. جدل إثر حضور سيلينا غوميز حفل زفاف إسرائيلياً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثار حضور النجمة الأمريكية سيلينا غوميز حفل زفاف صديقها السابق صامويل كروست في قصر في كونديكورت، في باريس، جدلا على وسائط التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر فيديو من حفل الزفاف الذي يظهر فيه العريس وضيوفه وهم يرقصون تحت علم إسرائيل.
وحسب صحيفة ((ديلي ميل)) ظهرت النجمة مرتديه ثوبا أسود، مع زوج من الأحذية السوداء ذات الكعب العالي ومعطف أسود من الفرو.
ورغم إعلان غوميز دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والتبرع لها، استهجن كثيرون وجودها في حفل يرفع العلم الإسرائيلي في هذه الظروف الصعبة التي يقتل فيها الفلسطينيون.
وبينما لم تظهر غوميز في الفيديو افترض الكثيرون أنها كانت حاضرة خلال رقصة الزفاف الصهيونية، إلا أن البعض من محبي المغنية العالمية، دافعوا عنها وأشاروا إلى مغادرتها في بداية الحفل، وقبل ظهور العلم.
وكان عدد كبير من المشاهير حول العالم، أبدوا، تضامنهم مع أهالي غزة منذ إعلان إسرائيل الحرب عليهم، ومعظم الإعلاميين يساندون القضية الفلسطينية علنا أم ضمنيا، خشية من سطوة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة ومعظم الدول العربية. -وكالات
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