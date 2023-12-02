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الشارقة تعزز العلاقات الثقافية مع دول ناطقة بالإسبانية في المكسيك للكتاب

12/2/2023 2:20:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد اختيار الشارقة العام الماضي، ضيفة شرف للدورة الـ36 من "معرض المكسيك الدولي للكتاب"، في المكسيك، تشارك الإمارة في الدورة الـ37 من معرض الكتاب الأكبر من نوعه في الدول الناطقة باللغة الإسبانية العام الحالي، تجسيداً للمشروع الثقافي والحضاري لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والإيمان الراسخ بأهمية الحوار والتبادل الثقافي ومد جسور التواصل والتفاهم مع مختلف دول العالم وثقافاتها، سبيلاً لبناء الحضارة الإنسانية والمساهمة في تقدمها وتطورها وإثرائها.
وتأتي مشاركة الإمارة في دورة العام الحالي، من المعرض بعد حجم التأثير والتفاعل الذي شهدته الشارقة من جمهور الكتاب والمؤسسات الثقافية المكسيكية خلال فعاليات الاحتفاء بالإمارة ضيفة الدورة السابقة من المعرض، كما تأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة مع رواد الحركة الثقافية والفنية والفكرية في المكسيك ودول أميركا اللاتينية، والتعريف بالحضارة العربية والمنجزات الثقافية التي حققتها الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويضم جناح الإمارة المشارك في المعرض تحت إشراف "هيئة الشارقة للكتاب"، مجموعة من الهيئات والدوائر الثقافية والمؤسسات المعنية بالنشر، أبرزها، "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر"، و"دائرة الثقافة" ، "وكالة الشارقة الأدبية"، إلى جانب "منشورات القاسمي"، و"مجموعة كلمات".
وعقدت "هيئة الشارقة للكتاب" في جناح الإمارة المشارك في المعرض، عدداً من الاجتماعات مع إدارة المعرض لبحث سبل توسيع آفاق العلاقات الثنائية، إضافة إلى اجتماعات مع عدد من الناشرين الكولومبيين والإسبانيين، لمناقشة فرص التعاون والعمل المشترك، وتوجيه الدعوة لهم للمشاركة في دورة العام المقبل من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" و"مهرجان الشارقة القرائي للطفل".
وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: "يستند أي مشروع ثقافي كبير بحجم مشروع الشارقة الحضاري إلى سلسلة مقومات، أبرزها إلى جانب الوعي بالمرجعية الأصيلة لجذوره، هي العلاقات المتينة والحوار المتواصل والمفتوح مع مختلف ثقافات العالم، وهوية الإمارة الثقافة ومكانتها حاضرة وتسبقنا أينما ذهبنا، وهو ما يسهل علينا المضي قدماً في تعزيز فرص التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات النظيرة، في سعينا لتوسيع حضور الثقافة الإماراتية والعربية إقليمياً وعالمياً".
وأضاف العامري: "العلاقات المثمرة مع المشهد الثقافي المكسيكي كان نتاجها تتويج الشارقة ضيفة شرف على معرض المكسيك الدولي للكتاب في العام الماضي، واسم الشارقة ومشروعها كانا حاضرين ومعروفين ليس داخل المعرض وحسب، وإنما في مختلف المدن المكسيكية، وحضورنا اليوم مع عدد من المؤسسات المعرفية والثقافية المعرض، هو بناء على تلك العلاقات، ومواصلة لجهود تعزيز الروابط بين الشارقة والمكسيك، لأننا مؤمنون بأن الفعل الثقافي ليس مناسبة أو حدثا، وإنما هو مسيرة ممتدة نتائجها واسعة وذات أبعاد عميقة تتجاوز أطر العمل بين المؤسسات وتصل إلى وجدان الشعوب".
وشهد جناح الإمارة المشارك في المعرض إقبالاً واسعاً من الشركات ودور النشر التي بحثت مع "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر"، أول منطقة حرة متخصصة بالنشر والطباعة في العالم، المزايا الاستراتيجية والخدمات ذات المستوى العالمي التي تقدمها لمساعدة الشركات ودور النشر على توسيع نطاق أعمالها والانتقال إلى المستوى العالمي، انطلاقاً من الشارقة التي تشكل بوابة إلى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وقارتي آسيا وأفريقيا.
واستعرضت "مدينة الشارقة للنشر"، سهولة تأسيس الأعمال والحصول على تراخيص في مجموعة واسعة من القطاعات والمجالات في منطقتها الحرة، إلى جانب مرافق الطباعة حسب الطلب وغيرها من الخدمات العالمية التي توفرها للشركات التي تتخذ منها مقراً.
واستضافت "وكالة الشارقة الأدبية" ممثلين عن عدد من دور النشر والمؤسسات الثقافية المشاركة في المعرض من المكسيك وإسبانيا وعدد من دول أميريكا اللاتينية، ضمن لقاءات مشتركة، لمناقشة مواضيع متنوعة حول النهوض بحركة الترجمة بين اللغتين العربية والإسبانية، وتعزيز العلاقات مع كتاب المهجر من الأدباء العرب الذين هاجروا إلى الأميركيتين، وبحث التعاون المشترك في مجال بيع وشراء حقوق النشر والتوزيع والملكية الفكرية.
يشار، إلى أن المشاركة في فعاليات الدورة الـ37 من "معرض المكسيك الدولي للكتاب" في المكسيك، تأتي بعد سلسلة من المشاركات في معارض الكتاب العالمية منها: "معرض لندن الدولي للكتاب" و"معرض سيول الدولي للكتاب" الذي استضاف الشارقة ضيفة شرف وتكلل باختيارها مركزاً إقليمياً لـ"معهد الملك سيجونغ"، أكبر مؤسسة ثقافية متخصصة باللغة والثقافة الكورية في كوريا الجنوبية.


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