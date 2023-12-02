-->

Sunday, 03 December 2023 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 عادات صباحية ستضمن النجاح للطلاب.. إذا التزموا بها

12/2/2023 2:20:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- أظهرت الأبحاث أن الطلاب الذين يمارسون التأمل في فترة الصباح يكونون أكثر إنتاجية، لأنه يدعم تحسين التركيز والذاكرة.
وبحسب ما نشره موقع Free Press Journal، تعمل الأنشطة الإيجابية والتأمل جنبًا إلى جنب للحفاظ على صفاء الذهن والميل لمزيد من الإنتاجية، في حال التزم الطالب بالمواظبة على العادات الصباحية الخمس الآتية:
1 - ترتيب السرير: بمجرد استيقاظك، رتب سريرك لتظهر أنك مستعد ليوم جديد. إن العقل الواضح يغير وجهة نظرك مع بدء يومك. إن هذه العادة تتيح لك أن تصبح أكثر تركيزًا وواعيًا لما يحيط بك.
2 - تجنب الأجهزة الذكية: سيتم إعاقة إنتاجيتك الصباحية إذا قضيت وقتًا في تصفح هاتفك أول شيئ. فعندما تقوم بالتمرير عبر رسائل واتساب وإنستغرام فورًا بعد الاستيقاظ، سيتم تشتيت الانتباه ويفترض أنه ستراودك أفكار القلق طوال اليوم.
3 - ممارسة تمارين بدنية: إن ممارسة التمارين الرياضية في فترة الصباح والحصول على بعض ضوء الشمس سيؤدي إلى تحسين أداء جسمك، ويساعدك على الحفاظ على دورة نومك، وإعداد أفكارك لليوم التالي.
4 - تناول وجبة فطور صحية: قم بإعداد وجبة فطور مغذية من الأطعمة التي تشعرك بالشبع لتعزيز إبداعك ومنح يومك بداية جيدة. تعتبر وجبة الفطور وجبة مهمة، حتى لو لم تكن جائعًا. يميل الطلاب إلى تفويت وجبة الفطور، ولكن تذكر أنها أهم وجبة في اليوم.
5 - التخطيط لليوم كاملا: قم بإعداد قائمة بجميع المهام التي تريد إنجازها منذ فترة الصباح، سواء الشخصية أو الأكاديمية. حدد أولويات الأشياء التي تريد إنجازها. سيضمن هذا أن يكون يومك ناجحًا ومثمرًا قدر الإمكان.- (العربية نت)

MENAFN02122023000072011014ID1107525671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث