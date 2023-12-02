-->

Sunday, 03 December 2023 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 طرق سهلة وبسيطة لتعزيز فيتامين د في أشهر الشتاء

12/2/2023 2:20:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- ينتج الجسم فيتامين د عندما يحول ضوء الشمس المباشر "مادة كيميائية" في الجلد، إلى شكل نشط من الفيتامين. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وفي فصل الشتاء، قد لا يحصل الكثيرون على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية حتى تتمكن بشرتهم من إنتاج فيتامين د. وبذلك، تكون هناك حاجة إلى زيادة تناول فيتامين أشعة الشمس، الضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.
وتقول اختصاصية التغذية الخاصة ريما باتيل: "يعد فيتامين د من الفيتامينات المهمة التي يجب استهلاكها على مدار السنة، ولكن في فصل الشتاء بشكل خاص، يكون من الشائع الإصابة بنقصه. وهذا لأن ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د في الجسم، وبين تشرين الأول (أكتوبر) و نيسان (أبريل)، فإن الأشعة فوق البنفسجية ليست قوية بما يكفي لإنتاجه".
وهذا يعني أننا أكثر عرضة للشعور بالألم والإصابة بنزلات البرد والشعور بالمرض بشكل عام. لذا، في حين أن الحصول على فيتامين د من ضوء الشمس وحده أمر "خارج المعادلة"، فما الذي يمكنك فعله؟.
النظام الغذائي
من المهم أن يكون لديك نظام غذائي غني بجميع الفيتامينات والمعادن، ولكن من المهم بشكل خاص الحصول على بعض فيتامين د الإضافي في وجباتك خلال فصل الشتاء.
وتوصي ريما بتناول الأسماك الدهنية مثل، السلمون والماكريل مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع.
وتضيف: "إذا كنت لا تأكل السمك، فإن الأطعمة الأخرى مثل البيض والفطر توفر فيتامين د، إضافة إلى الأطعمة والمشروبات المدعمة مثل بدائل الحليب النباتية وبعض الحبوب".
المكملات الغذائية
ليس هناك أي ضرر في تناول المكملات الغذائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بفيتامين د.
ومع ذلك، توصي ريما باستشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة، لأن الإفراط في تناول فيتامين د قد يؤدي إلى أضرار تشمل: الغثيان والقيء وضعف العضلات والجفاف وحتى حصوات الكلى.
اقض وقتا في الخارج
نعلم أن آخر شيء يريد أي منا القيام به عندما يكون الطقس باردا هو الخروج إلى الهواء الطلق، لكن ريما توصي بالتعرض لضوء النهار لمدة 15 دقيقة يوميا، للحصول على فيتامين د بشكل طبيعي.
وتقول: "ارتد قبعتك ومعطف المطر واذهب في نزهة سريعة".

MENAFN02122023000072011014ID1107525670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث