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متحف الوهادنة للتراث الشعبي يحتضن عبق الماضي وذكريات الأجداد

12/2/2023 2:20:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- احتضن كتاب "متحف الوهادنة للتراث الشعبي ذاكرة وطن" للعقيد الركن محمود حسين الشريدة، تراثنا الشعبي، الذي يحمل عبق الماضي ونكهة البوادي والأرياف وذكريات الآباء والأجداد، في مختلف الميادين المادية والفكرية، والمعنوية.
صدر الكتاب عن دار كفاءة المعرفة، بدعم من وزارة الثقافة.
فكرة البحث كما يقول المؤلف تشتمل على بيان مفهوم التراث بشكل خاص والتراث الشعبي بشكل عام، وأهم المقتنيات التراثية الموجودة في متحف الوهادنة للتراث الشعبي، بالصورة والكلمة، لتبقى حاضرة في وجداننا ومعززة لهويتنا الوطنية، ثم بعض العادات والتقاليد الشعبية، وبعض المصطلحات الزراعية والفلاحية، وبعض الموروثات الشعبية الأردنية وجدول بمصادرة ومراجع.
وكتب الباحث علي أحمد العبدي من جامعة عجلون الوطنية تقديما للكتاب يشير فيه إلى ان الكتابة في التراث تعد من أخطر أنواع الكتابات، وذلك لأن الذين نأخذ عنهم الماضي قد يزورونه، خاصة وأن هناك من لا تاريخ له، فيعمد عندها إلى تزوير التراث ونسبة أشياء كثيرة إليه بل يسرقها ليصنع له تراثا ويتباهي به أمام الآخرين، فالدول المنتصرة في الحروب تعمد في حال انتصارها إلى سرقة التراث أو تدميره أو طمسه.
ويرى العبدي إن تراث الأمم والشعوب هو خير شاهد على أصالة هذه الدولة، لذلك نجدها تنشئ المتاحف لوضع تراثها وربط الأبناء بالآباء، ولتعلق الناشئة بالأرض والإنسان، من هنا جاءت فكرة مؤلف الكتاب الباحث الشريدة بجمع التراث بكافة أشكاله وعرضه في متحف متواضع "متحف الوهادنة للتراث الشعبي"، رغبة منه في ربط الماضي بالحاضر وليقل للآخرين "هنا كان الآباء والأجداد، حرثوا الأرض وغرسوها زيتونا وقمحا وأنشأوا البيادر وحصدوا ودرسوا ثم قطفوا نتائج جهدهم بعرق جبينهم، ولم يستنجدوا بأحد من وراء الحدود كي يقدموا لهم القمح..".
ويشير إلى أن متحف الوهادنة يثبت أن في محافظة عجلون والوهادنة وغيرها من بلداتنا حياة، وكان هناك رجال واصلوا الليل بالنهار حتى استقامت ولانت لهم الحياة، فرفعوا رؤوسهم عالية معتزين بما أنجزوا، بل ناموا ليلهم ملء جفونهم غير قلقين من عُد مجهول؛ لأن "كوايرهم"، مملوءة قمحا وعدسا وحمصا وأن "متبنهم" مليء تبنا وشعيرا فعلام يقلقون، فعندما ندخل المتحف تعود بك الذاكرة إلى سنين طويلة.
وخلص إلى أن التراث المرتبط بالتاريخ هنا في هذه الغرف الثلاث؛ هل جربت أن تركب عجلة الزمن وتعود إلى سنين طويلة في هذه الأرض المباركة؟ تعال إلى متحف الوهادنة وسترى كيف كانت الحياة رغم الشقاء والبؤس، لكنها مليئة براحة البال والقناعة والسعادة والضحكات الحقيقية غير المزورة، لا تصدق نفسك وأنت ترى بأم عينك القادم والشاعوب والمذراة والمنخل والمسرد والطبق والغربال وغيرها، وقد أخذت مكانا قد لا يليق بها؛ لأن مكانها الحقل والبيدر ومكانها ظهور الأصائل وقديما قالوا: لا خير في أمة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع.
وجاء الكتاب في أربعة فصول، الفصل الأول يتضمن تعريفا بالتراث بشكل عام والتراث الإنساني-الشعبي بشكل خاص، وأنواعا ومصادر وأهمية التراث بين الشعوب، والتركيز على المحافظة على تراثنا الشعبي، ثم التعريف بجمعية الوهادنة للتراث الشعبي، وإلى متحفها التراثي، متحف الوهادنة للتراث الشعبي، والذي يعد الملهم لإعداد هذا الكتاب.
ويتحدث الفصل الثاني عن المقتنيات التراثية في المتحف؛ وهي مقسمه لعناوين هي "المقتنيات التراثية التي كانت تستخدم لخدمة البيت، والمقتنيات تستخدم للزرعة، وحراثة وحصاد، ومقتنيات فخارية، مقتنيات مصنوعة من القش، ومقتنيات تستعمل في الطبخ، ومقتنيات مصنوعة من الجلد، ومقتنيات تستعمل في كل مناحي حياتهم. علما أن هذه المقتنيات محفوظة في المتحف، تم تصويرها والشرح عن صناعتها واستعمالها، لتبقى حاضرة في وجدان أجيالنا ومعززة لهويتنا الوطنية".
ويتضمن الفصل الثالث بعض العادات والتقليد التراثية في شمال الأردن واشتملت على اللباس الزي التراثي التقليدي في شمال الأردن؛ المضافات والدواوين في الموروث الشعبي، عادات الأفراح والأتراح؛ العطوات والصلحات العشائرية؛ القهوة العربية؛ الأكلات الشعبية؛ الألعاب الشعبية؛ الأمثال في الموروث؛ البيوت التقليدية التراثية؛ بيت الشعر في الموروث الشعبي؛ فيما يتحدث الفصل الرابع عن الاصطلاحات الزراعية والفلاحية في التراث الشعبي وهي "الروزناما الزراعية؛ الحراثة؛ الحصاد، فراط الزيتون؛ الموروث الشعبي".
وفي مقدمته للكتاب يقول الشريدة، إن التراث يعد فرعا مهما من فروع المعرفة، ويُعنى بمظاهر الحضارة، لشعب من الشعوب، وبشكل عام يشمل القصص، والشعر، والأمثال، والألغاز، والأهازيج، والأغاني، والحداء أثناء السفر أو الحصاد أو الرعي، والنداء كالتبليغ عن موت، أو فقدان شيء، مشيرا إلى ان حضارة أي شعب لا يمكن لها أن تقوم بدون تراث، ويجب أن لا يعتمد أفرادها على ما تنتجه الحضارات، فالتراث يحفظ كيان الأمة وبقاءها واستمرارها.
ويقول الشريدة، إن تراثنا الشعبي الأردني هو ما تركه الآباء والأجداد بما ورثوه عمن سبقهم، من عادات وتقاليد وفنون ومقتنيات مادية؛ حيث يعد التراث الشعبي علامة تميزنا عمن حولنا من الشعوب، وتشكلت به هويتنا الخاصة، مبينا أنه من اجل الحفاظ على هذا التراث الشعبي وإحيائه من جديد قامت "جمعية الوهادنة للتراث الشعبي"، بتأسيس هذا المتحف في بلدة الوهادنة "خربة الوهادنة" سابقا وهي بلدة من بلدات محافظة عجلون.
وخلص الباحث وهو مؤسس هذا المتحف، إلى أن الهدف من إقامة هذا المتحف هو: "تجسيد حالة من التوعية بأهمية التراث الثقافي في محافظة عجلون، بإبراز أنواع من ألوان الحياة الشعبية التي كانت سائدة في منطقة عجلون خاصة وشمال الأردن عامة في الزمن الماضي، بما يبرز الكثير من أنماط التراث الشعبي العجلوني ويعكس تاريخ المحافظة وإرثها العريق وواقعها الثقافي والمعيشي آنذاك.
وأن تكون الأنشطة الثقافية التي تقام في المتحف معززة ومحافظة على تراثنا الأردني وثقافتنا الوطنية، وتعمق قيم حب الوطن والعمل على إعلاء شأنه من خلال توعية الناشئة بمنجزنا الوطني على كافة الصعد، وضرورة الحفاظ على هذا المنجز والبناء عليه وصولا لمستقبل أردني، وتشجيع السياحة الداخلية في محافظة عجلون، والحفاظ على المقتنيات التراثية في المتحف وتسليط الضوء على عاداتنا وتقاليدنا وعلى أسلوب حياة من سبقنا، وبناء جسور التواصل الثقافي بين الأجيال الحاضرة وماضيها".

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