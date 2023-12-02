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بعد انتهاء الهدنة وعودة الحرب.. الأمل بحياة آمنة يتلاشى بين الغزيين

12/2/2023 2:20:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان - عودة الحرب بما فيها من قتل وتدمير إلى قطاع غزة بعد الهدنة التي استمرت لأيام قليلة بين العدو الصهيوني والمقاومة، هو بمثابة اغتيال صريح لفرحة الغزيين وأملهم بوقف إطلاق النار.
تمسكهم بالحياة وإصرارهم على البقاء رغم المعاناة جعلهم يرون في الهدنة وعدا جديدا بالحياة حتى لو لوقت قصير. "أمل ممزوج بالخوف"، هكذا كانت مشاعر سكان غزة خلال أيام الهدنة الترقب كان جزءا من حياتهم والخوف من أن تعود الحرب في أي لحظة كان حافزا بالنسبة لهم لينتهزوا كل الفرص وكأن كل يوم من الهدنة حياة جديدة يعيشون فيها يومهم بلا قصف أو تلك المشاهد المحملة برائحة الدماء والهدم.
الإعلان عن الهدنة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع كان بمثابة بداية لأمل جديد في عودة الحياة وتنفس أهل القطاع الصعداء واستراحة من كل الآلام التي عاشوها على مدار 48 يوما وتلك الحسرات المتتالية من فقد وتجويع وقصف للبيوت والمساجد والمستشفيات.
كل زاوية في غزة وثقت كما كبيرا من قصص المعاناة والموت والخراب. وفي الهدنة وبين الخوف والأمل كان أبناء غزة يفتشون عن الحياة التي سرقت منهم رغم وجع الانتظار وقسوته على من يعشقون الحياة ويأبون التنازل عن حقهم في الأمان فبينما كانوا يبحثون عن سبب يبقيهم على قيد الأمل، يأتي قرار انتهاء الهدنة والعودة للحرب ليغتال آمالهم الصغيرة وإصرارهم على استكمال أحلامهم بإيمان لا يهزم ومع استئناف الحرب الوحشية على قطاع غزة عاد كل شيء إلى نقطة الصفر حيث أصوات الطائرات وارتكاب مجازر أخرى أكثر دموية.
وحول ذلك تبين خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن غريزة البقاء، هي أهم الغرائز البشرية، والإنسان بطبعه يسعى للعيش ولإكمال الحياة حتى بكل آلامها وصعوباتها وخيباتها، يتشبث بالحياة ويريد أن يبقى حتى لو كان البقاء معاناة. الهدنة في غزة كانت بمثابة وعد جديد بالحياة حتى لو لبضعة أيام معدودة، وبالتأكيد هذه الهدنة أعطت شيئا من الأمان لسكان غزة ليعيشوا بضعة أيام دون خوف من الموت أو الفقد في أي لحظة.
كذلك، أعطتهم فرصة لتبادل الأسرى وعودة بعضهم لأهاليهم بعد غياب طويل مما أدخل شيئا من الفرحة بعد ألم ووجع طويل وسمح أيضاً بوصول بعض المساعدات الإنسانية للقطاع. وأعطى المقاتلين فرصة للاستراحة وإعادة جمع قواهم والتخطيط لعمليات قتالية جديدة. أما عن الأهالي والسكان فقد تكون الحياة الاجتماعية والممارسات اليومية قد عادت بعض الشيء لطبيعتها لكن على غير الطبيعي فهذه المرة الدمار موجود في كل مكان والفقد والآلام شعور عام ينتاب الجميع.
ووفق إبراهيم، ربما كانت فرصة لتفقد الوضع والتواصل مع الآخرين، العائلات والأقارب وفرصة للبحث عن غذاء أو دواء أو حتى غطاء، لأن برد الشتاء دخل ليزيد من قسوة الحرب. ربما أيضاً فرصة للتخفيف عن الأطفال ليخرجوا إلى الشارع ليروا السماء والأرض والشجر، إنها فرصة للراحة الإنسانية لتتنفس أنفاس طبيعية دون خوف من الموت أو الاستشهاد في أي لحظة.
هذه الهدنة كما تقول ابراهيم، كانت فرصة لاستعادة التوازن النفسي والتخلص من الآلام والضغوط النفسية والمشاعر السلبية من خوف وقلق وتوتر دائم عاشها الجميع لفترة طويلة، حتى لراحة الجسد للنوم لساعات أطول من دون خوف، فرصة للبحث عن مأوى آمن، وللأشخاص الذين بذلوا جهودا جبارة خلال الحرب للراحة ومنهم بعض المهن الصعبة التي عانت كثيرا خلال الحرب مثل الأطباء، الممرضين المسعفين، والعاملين في الإعلام.
الهدنة كانت بمثابة استراحة حياة لبضعة أيام بدون موت. فرصة للروح والعقل والنفس للتخلص من الخوف، واستئناف القتال من جديد يعني عودة الموت والدمار، فقد كل مشاعر التوازن الطبيعية لدى الأشخاص، العودة لكل ما هو سلبي ومؤذ، سماع القصف من جديد سماع الدمار وانهيار المباني سماع الصرخات والبكاء، رؤية الشهداء والجرحى والدماء في كل مكان، وأي نفس بشرية تستطيع أو بقي لها القدرة لعيش التجربة مرة أخرى بعد الهدنة.
وتعتقد ابراهيم أن ما بعد الهدنة سيكون من الناحية النفسية والمعنوية مُتعبا جداً لأن طاقة الإنسان الطبيعية قد انتهت عند سكان غزة كباراً وصغاراً، عودة الحرب من جديد ستكون بمثابة صدمة نفسية متعبة لأشخاص أنهكتهم الحرب وفقدوا ما فقدوا من حياتهم. الروح المعنوية وإعادة إحيائها من جديد لاستئناف الحرب والمقاومة على الأرض أمر ضروري وإن كان صعبا جداً، التكافل الاجتماعي والإنساني للأهالي سكان القطاع أيضاً شيء أساسي لاستمرار الصمود.
عادت حرب الإبادة وعاد القتل والفقد والوحشية هذا بحسب الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة الذي يرى أن الغزيين أخذوا الصدمة الأولى وأصبحت لديهم قوة أكثر لمواجهة العدو الغاشم رغم همجيته وأسلحته. ويبين أنه بانتهاء الهدنة فقد أهل القطاع بارقة الأمل باستعادة حياتهم والعيش بأمان فقد منحتهم أيام الهدنة القليلة فرصة للتنفيس وتفقد أحبتهم وبيوتهم والتحرك بحرية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، لذا هم توقعوا عودة الحرب وهذا ما يجعلهم ربما أكثر استعدادا هذه المرة وأكثر قوة وصلابة فقد منحتهم التجربة دروسا جديدة في أن يكونوا أكثر حذرا.
ويذهب مطارنة إلى أن شعورهم بالخيبة بعد استئناف القتل أمر طبيعي، لكونهم سيعودون إلى نقطة الصفر فهم يتعاملون مع عدو يفتقد للإنسانية لا يتردد في حرق كل شيء مقابل سلامته وتحقيق أمنياته المزعومة. الخوف والقلق من انقطاع أبسط سبل العيش يضاعفان من معاناة الغزيين. أما فرحتهم بوقف القصف كانت قصيرة ومنقوصة يتخللها الكثير من الفقد والألم ويبقى الإحساس الأكبر لديهم هو تحقيق النصر وقهر المحتل.
ويلفت مطارنة إلى أن الهدنة سمحت لسكان القطاع بأن يستفيدوا من تجارب بعض ويعيدوا ترتيب أمورهم بشكل أفضل، لذا هم هذه المرة أكثر استعدادا للصمود في وجه الاحتلال وعدم تمكينه من تحقيق أمنياته بانهيارهم داخليا، وهذا ما لم يحدث أبدا بل على العكس سيحولون كل ما يشعرون به من حزن إلى طاقة تحد وغضب لتدمير العدو معنويا فحتى الموت لا يخيفهم لأنهم يتمنون الشهادة دائما والأرض والحرية بالنسبة لهم أغلى من الدم.

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