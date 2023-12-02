الناصر: الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار في ديوان الخدمة إلى الإعلان والمسابقات المفتوحة

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، انه مع وقف استقبال الديوان لطلبات التوظيف نهاية الخميس الماضي، فسيجري الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار والمخزون، إلى الإعلان عن الوظائف والمسابقات المفتوحة لها، لاتاحة المجال للمتقدمين، اكانوا في المخزون أو خارجه، للتنافس على الوظائف العامة.



واضاف في مقابلة له مع "الغد"، ان هذا ما أكد عليه قرار مجلس الوزراء الذي صدر في آب (اغسطس) الماضي، والذي حدد أيضا شكل النسب في الانتقال التدريجي من قوائم الانتظار والمخزون إلى الإعلان المفتوح، بحيث تكون نسبة التعيين في السنة الحالية على الإعلان المفتوح 40 % و60 % من المخزون العام المقبل، و55 % في السنة التي تليها، بحيث ترتفع بواقع 15 % سنويا، إلى أن ينتهي المخزون مع نهاية العام 2027.



وأشار الناصر، إلى أن الديوان سيقوم بعد صدور الكشف التنافسي للعام المقبل، وتجهيزه بشكل كامل، بنقل كامل مخزونه من طلبات المهن التعليمية الى وزارة التربية والتعليم، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الصحة. اما ما يتعلق بالترشيحات لبقية الدوائر الحكومية، فسيستمر بتلبيتها وفقا للنسب التي اشير اليها سابقا وصولا الى العام 2027.



وبشأن موظفي الديوان بعد تحويله إلى هيئة، بين الناصر انه سيجري التعامل معهم عن طريق لجنة متخصصة، تدرس وتقيم قدراتهم، إلى جانب هيكلة الديوان والمحافظة على حقوقهم المالية عند الانتقال منه إلى جهات أخرى.



وبين في مقابلته، انه يتخرج لدينا أكثر من 70 ألفا من حملة دبلوم كليات المجتمع والبكالوريوس سنويا، مبينا أن الحكومة تعين حسب حاجتها، وبحدود 7 إلى 8 آلاف خريج سنويا، ولا نريد بأن يكون هناك أي توسع غير مبرر في أعداد المعينين، حتى لا تصبح الوظيفة العامة من أشكال البطالة المقنعة.



وأضاف الناصر، اننا نعي تماما بأن حجم الرواتب في الموازنة العامة للدولة من الإنفاق الجاري تحديدا، تشكل %60 من الموازنة، وهي نسبة كبيرة جدا، مبينا أن الاصل هو بان يجري التركيز على النفقات الرأسمالية والانمائية، لا على النفقات الجارية.



وقال الناصر، في كل الأحوال سنجهز الكشف التنافسي في العام المقبل، ليجري وقف استقبال الطلبات مع نهاية يوم الخميس، ولن يكون هناك أي تمديد لفترة استقبالها كون قرار مجلس الوزراء واضح بهذا الشأن، وتوقيفها مع نهاية دوام الشهر الحالي.



وأضاف أن عدد طلبات في الديوان وصل إلى 40086 ألفا، لافتا إلى إصدار الكشف التنافسي للعام المقبل، مع نهاية شباط (فبراير) أو بداية آذار (مارس) المقبلين، وسيكون هذا الكشف، الأخير الذي ستضاف طلبات توظيف جديدة عليه، وبعده لن يكون هناك أي تراكم لطلبات التوظيف الجديدة، بحيث ستكون هناك عمليات تنقيح عليه بإخراج المعينين والمستنكفين، ويجري التعامل مع كل الحالات، أكانت نقل أو إقامة وموظفين، يسمح لهم بالتقدم للوظائف العامة.



وأشار الناصر إلى أن الديوان سيصدر ايضا بعد صدور الكشف التنافسي للعام المقبل وتجهيزه، وسيجري نقل كامل مخزونه من طلبات المهن التعليمية لوزارة التربية والتعليم التي تشكل نصف مخزون الديوان من الطلبات، بالإضافة إلى تمكينهم تقنيا، وتزويدهم بما يحتاجونه من روابط، والتوفير والدعم في الكوادر البشرية، لتمكين الوزارة من التعامل مع احتياجاتها، والحال عينه لوزارة الصحة، إذ اننا نعلم بأن %67 من حجم التعيينات في الجهاز الحكومي تقريبا، هي لوزارتي التربية والصحة.



وبين أنه بشأن الترشيحات لبقية الدوائر الحكومية، فسيستمر الديوان بتلبيتها وفقا للنسب التي أشرت إليها سابقا وصولا إلى العام 2027، مبينا أن هذا جاء استجابة للتوجهات العامة التي اقرتها خطة تطوير القطاع العام، وإستراتيجية الموارد البشرية في الانتقال لدور جديد ضمن هيئة الخدمة والإدارة العامة، ليكون التركيز على رسم السياسات والتخطيط ، ومن دون مركزية في التنفيذ عبر الدوائر والأجهزة الحكومية.



وأوضح الناصر، بان الدوائر ستقوم بمهامها ومسؤولياتها بتعبئة شواغرها مع الإسناد الفني اللازم لها من الهيئة، أكان بشريا أو تقنيا.



وقال، إن دور الديوان سيتحول إلى رقابي على هذه الأعمال، عبر إدارة تتشكل في هيئة الخدمة والإدارة العامة، إذ سيجري توفير الكوادر التي يحتاجها الجهاز الحكومي ضمن مفهوم الكفاءة والاستحقاق والجدارة.



وأضاف الناصر، أن المشرع الأردني تنبه لهذا الأمر في العام 1952 عندما نصت المادة (22) من الدستور، من أن التعيين في الوظائف العامة والإدارات الحكومية يكون على أساس الكفايات والمؤثرات، مع التطبيق الدقيق لمفهوم تكافؤ الفرص والعدالة والنزاهة، وهذا بالتالي يستدعي من ابنائنا وبناتنا الخريجين، بألا يكونوا في حالة انتظار طويلة، بانتظار الفرصة للتنافس في القطاعين العام والخاص.

إذ انه عندما يعلن عن الوظيفة في الصحف اليومية، يطلع المتقدم على شروط إشغال الوظيفة والمواصفات المراد اشغالها، وبالتالي يستطيع تطوير مهاراته وقدراته وكفاياته، عبر الشبكة العنكبوتية أو المخزون الهائل المتوفر من البرامج التدريبية أو المتخصصة في حقله التعليمي والمهني، وبالتالي يستطيع تطوير قدراته من دون كلف مالية، ما يسهم بتطوير الكفاءات في الخدمة المدنية.



وأضاف الناصر، ان الديوان سيستكمل الإجراءات المرتبطة بعملية التحول بشكل متوازن، إذ يتوقع بأن تبدأ هيئة الخدمة والإدارة العامة عملها مطلع العام المقبل، وسيعلن عن التفاصيل الأخرى المرتبطة بالموضوع في حينه.

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