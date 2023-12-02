-->

Sunday, 03 December 2023 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو السمن يبدي استياءه من تأخر أعمال مشروع الباص السريع

12/2/2023 2:20:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم السبت مشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء الذي بلغت نسبة الإنجاز الكُلية فيه نحو 95%.

وشدد أبو السمن خلال جولة شملت مراحل المشروع كافة على ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في المشروع قبل نهاية العام الحالي، تمهيدا لتسليم المشروع للمشغل للبدء بالتشغيل التجريبي في الربع الأول من العام المقبل.

وأبدى الوزير استياءه من تأخر بعض الأعمال في المشروع عن الجدول الزمني الموضوع، خصوصا في المرحلة الثالثة من المشروع، حيث وجه المعنيين في الوزارة إلى متابعة الأعمال بشكل يومي وتزويد الوزارة بتقارير مفصلة عن سير الأعمال وتفعيل بنود عقد المقاولة في مواجهة أي تقصير.

ولفت أبو السمن إلى أهمية المشروع التنموية والاقتصادية، إضافة إلى أثره الإيجابي في تحسين وتجويد منظومة النقل العام، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إن الحكومة تعول على هذا المشروع لتحسين خدمات النقل والحد من الازدحامات المرورية.

يذكر أن مشروع الباص سريع التردد عمان- الزرقاء مقسّم إلى 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم وبكلفة إجمالية بلغت نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان.

وتشمل الأعمال في المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاثة مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، إضافة إلى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاه، وأعمال جدران استنادية، منشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بالإضافة إلى أعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة وإزالة العوائق المختلفة والمتمثلة بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حسب الحزم 96 بالمئة في الأولى باستثناء أعمال جسر المسلخ وفي الثانية 98 بالمئة، وفي الثالثة 87 بالمئة، فيما بلغت بالرابعة 99 بالمئة.

MENAFN02122023000072011014ID1107525664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث