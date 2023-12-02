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العلي تكتب: الأردن نموذجاً..

12/2/2023 2:20:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كتبت العين سهير العلي - "ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة"، "من أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي 12/10/2023".

إن القضية الفلسطينية كانت دوماً في الصدارة وشكلت محوراً أساسياً في كافة لقاءات وخطابات جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية حيث أن جلالة الملك طالما ما نادى بضرورة إنهاء الإحتلال والوصول إلى سلام دائم مبني على الشرعية الدولية المستندة إلى حل سياسي على حدود عام 1967، ولطالما حذر جلالته من تفجّر الوضع في حال غياب هذا الحل السياسي وإستمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية المستفزة تجاه الشعب الفلسطيني، وهذا ما حصل بالفعل في 7 أكتوبر.

ومنذ بداية العدوان الهمجي والآثم على غزه، كانت مواقف جلالة الملك متقدمة وثابته وجريئه في زياراته المكثفة إلى العديد من مراكز صنع القرار كما في خطاباته الهامة في شتى المنابر العربية والدوليه، حيث كان يتحدث بصوت الحق، ويّذكر بضمير الإنسانية، وكانت الرسالة واضحة تجاه جرائم الحرب والعقاب الجماعي والدعوة إلى ضرورة الوقف الفوري للحرب وإيصال المساعدات الإنسانية والرفض القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

وقد ساهمت جهود جلالة الملك بشكل كبير في تغيير مواقف دول وازنة تجاه العدوان على غزة وعلى الشعب الفلسطيني، حيث كانت الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالته قوية وصلبة في إيصال الرسالة حول جذور الصراع والعوامل التي أدت إلى 7 أكتوبر، والتأكيد كما دوماً على أن الحل الأمني والعسكري لا ولن يحقق السلام في المنطقة.

كما وأسهمت اللقاءات القوية والبليغة لجلالة الملكة رانيا العبدالله على قناة CNN في تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في غزه نتيجة قتل الأبرياء وفي تبديد السردية والرواية الإسرائيلية حول أصل الصراع حيث كانت جلالة الملكة واضحة أنه لا حق لمحتل بالدفاع عن النفس، وتحدثت جلالتها بإسهاب حول الإزدواجية في المعايير الأخلاقية والإنسانية تجاه حرب الإبادة والقصف العشوائي والعقاب الجماعي للأبرياء، وخاصة من النساء والأطفال.

كما وكان سمو ولي العهد على رأس الجهود الأردنية في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والمستشفيات الميدانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وقد أشرف شخصياً على إيصال المعدات والأجهزة لتجهيز مستشفى ميداني في مدينة خان يونس.

وفي خضّم الحراك السياسي النشط والمكثف لجلالة الملك فقد كانت عينه أيضاً على الجبهة الداخلية وضرورة الإسراع في الإصلاحات الإقتصادية والإدارية وكانت المتابعة الحثيثة والتوجيهات الملكية للحكومة بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في هذه المجالات كما كان واضحاً إصرار جلالة الملك على تحفيز القطاع الخاص وهو يتابع وسمو ولي العهد أدق التفاصيل مع كافة الأطراف، وذلك للتعامل مع التحديات الماثله أمام الأردن والقطاعات المختلفة نتيجة الأزمة الحالية.

وكانت التوجيهات الملكية للحكومة جلية خلال اللقاء المطول قبل بضعة أيام لللجنة المالية والإقتصادية في مجلس الأعيان مع الفريق الإقتصادي الوزاري حيث عرض الفريق برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية على اللجنة السيناريوهات المختلفة التي وضعتها الحكومة للتعامل مع الأزمة الحالية والخيارات المتاحة والكلف لهذه الخيارات.

وتبين لنا بأن الحكومة تتبع منهجية موضوعية في التعامل مع هذه التحديات، كما تعي الحكومة حجم التباطؤ في النشاط الإقتصادي في القطاعات المختلفة نتيجة الظروف السياسية أو العوامل النفسية أو بسبب مقاطعة بعض المنتجات، وتم التباحث مع اللجنة في جوانب الصناعة والتجارة والسياحة والطاقة والنقل والمياه وتم طمأنة اللجنة المالية والإقتصادية بوجود مخزون إستراتيجي كافي للطاقة والمواد الأساسية.

وفي جانب العلاقات الثنائية تم إستعراض الجهود الملكية في الحصول على المنح والمساعدات والتوقيع على العديد من الإتفاقيات بهذا الخصوص مؤخراً، الأمر الذي يثبت أن علاقة الأردن مع الدول المانحة هي علاقات مؤسسية وراسخة.

ومما لا شك فيه بأن المرحلة الحالية تزداد صعوبة الآن مع تجدد العدوان الغاشم وإستمرار حالة الحرب مما سيؤثر بشكل متزايد على كافة النشاطات الإقتصادية ومن أهمها القطاع السياحي والقطاعات المرتبطه به، وسيكون هناك تداعيات أخرى متمثلة بإنخفاض حجم الحوالات الخارجية، وإرتفاع كلف الطاقة، وضعف القوة الشرائية، وإنخفاض الإستثمار وجميعها عوامل ستنعكس سلباً على النمو الإقتصادي وزيادة معدلات البطالة.

وبالطبع فإن هذه التداعيات ستتعمق في حال إستمرار الحرب وإتساع أمدها ورقعتها.

وفي ضوء ذلك، أجد من الضرورة بمكان قيام خلية العمل في الفريق الإقتصادي بإجراء دراسة علمية حول أثر هذه العوامل الضاغطة بناءًا على متغيرات مختلفة وسيناريوهات إختبار الضغط، وأثرها على الإقتصاد الكلي (stress testing scenarios) ووضع الحلول للتعامل مع هذا الظرف الإستثنائي والتحوط اللازم للحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي وهما الركيزتين الأساسيتين التي يجب الحفاظ عليهما.

إما ونحن على أعتاب دراسة ومناقشة موازنة عام 2024، فيجب مراجعة كافة بنود هذه الموازنة بشكل دقيق من جانب فرضيات الإيرادات ومن جانب بنود الإنفاق كافة، إن كانت الجارية منها أو الرأسمالية.
وفي ظل محدودية الموارد المالية، يجب التركيز الكامل على حصافة هذا الإنفاق وتوجيه النفقات الرأسمالية فقط للأولوليات والمشاريع الوطنية الهامة والتي تشكل قيمة مضافة للإقتصاد الوطني وتكون موّلدة لفرص العمل.

كما يجب إعداد خطط لدعم القطاعات الإقتصادية المتأثرة ضمن الإمكانات المتاحة والحفاظ على التواصل والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص بهذا الخصوص.

والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات، وتوفير كافة البدائل التمويلية الموجهة للتصدير كون هذا القطاع مشغل للعمالة وأيضاً مورّد للعملات الأجنبية.

إما في القطاع السياحي، فيتوجب التركيز بشكل أكبر على السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض.

إما في جانب التمويل، فإن للبنوك دور هام في إعادة هيكلة وجدولة القروض وخاصة للقطاعات الأكثر تضرراً.

لقد أثبت الموقف الأردني بأنه موقف صلب ومتماسك نتيجة التناغم ما بين القيادة والحكومة والمؤسسات كافه وفي قوة ومتانة الجبهة الداخلية في الوقوف خلف جلالة الملك.
وليس أدّل على ذلك من النشاطات المختلفة والحراك المبادر والنشط لدولة رئيس مجلس الأعيان مع كافة وسائل الإعلام المحلية والخارجية، وأيضاً حراك أعضاء مجلس الأعيان لإيصال الرسالة، كما هو الحال في مجلس النواب، والموقف الشعبي الأردني الداعم.

خلاصة القول، بأن الدولة الأردنية بقيادتها وكافة مؤسساتها المدنية والأمنية والعسكرية قد أثبتت مرة تلوَّ الأخرى بأنها دولة فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات والأزمات، بل إنها قادرة على تحويل بعض هذه التحديات إلى فرص والخروج من الأزمات أشد صلابة وأقوى عزماً.

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