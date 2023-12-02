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الملك لهاريس: ضرورة أن تلعب واشنطن دورا قياديا للدفع باتجاه حل الدولتين

12/2/2023 2:20:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة أن تلعب الولايات المتحدة الأميركية دورا قياديا في الدفع باتجاه أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وذلك خلال لقائه نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم السبت.
ودعا جلالته، في لقاء عُقد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بدبي، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، محذرا من تداعيات استمرار الحرب على السلم والأمن الدوليين، كونها ستؤدي إلى مزيد من العنف والصراع وستجر المنطقة إلى كارثة سيدفع ثمنها الجميع.
وأكد الجانبان رفضهما لأية محاولة للتهجير القسري لأهالي غزة داخليا أو خارجيا، أو إعادة احتلال أي أجزاء من القطاع.
وشدد جلالة الملك على أهمية مواصلة إدخال المساعدات من غذاء ودواء ومياه ووقود وكهرباء بشكل دائم وكاف إلى القطاع دون أية معيقات، محذرا من الاستمرار في استهداف المستشفيات ومنع دخول الإمدادات الطبية إليها.
كما حذر جلالته من أية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
وأشار جلالة الملك إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، وما يتعرض له الفلسطينيون من عنف على يد المستوطنين المتطرفين، والذي قد يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان. -(بترا)

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