مليون و800 ألف نازح في غزة

ارتفع عدد النازحين في غزة إلى مليون و800 ألف مواطن، وفق تصريحات للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.



وطالبت الهيئة الأمم المتحدة وكل الهيئات الدولية بأداء واجبها لوقف الإبادة الجماعية في غزة. (الجزيرة نت)