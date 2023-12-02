مليون و800 ألف نازح في غزة

مليون و800 ألف نازح في غزة
التاريخ
12/2/2023 2:20:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع عدد النازحين في
غزة إلى مليون و800 ألف مواطن، وفق تصريحات للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق
الإنسان.
وطالبت الهيئة الأمم
المتحدة وكل الهيئات الدولية بأداء واجبها لوقف الإبادة الجماعية في غزة. (الجزيرة
نت)
MENAFN02122023000072011014ID1107525658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.