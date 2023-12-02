استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين
التاريخ
12/2/2023 2:20:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد فتى فلسطيني، اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية في التاسع من تشرين الأول الماضي.
وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، في بيان، باستشهاد الفتى شريف احمد الشاعر (16 عاما) من الجلمة شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الفخذ والبطن.
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