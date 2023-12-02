الاحتلال يطالب سكان أحياء عدة في غزة بمغادرة منازلهم

الاحتلال يطالب سكان أحياء عدة في غزة بمغادرة منازلهم
التاريخ
12/2/2023 2:20:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طالب جيش الاحتلال
الإسرائيلي سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بمغادرة
منازلهم.
يشار إلى أنه في اليوم
الـ57 من الحرب على غزة، واصلت "إسرائيل" عدوانها لليوم الثاني بعد
انتهاء هدنة دامت أسبوعا، وشنت طائراتها غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، ما أدى
إلى استشهاد 178 وإصابة مئات منذ انتهاء الهدنة. (الجزيرة نت)
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