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الاحتلال يطالب سكان أحياء عدة في غزة بمغادرة منازلهم

12/2/2023 2:20:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بمغادرة منازلهم.

يشار إلى أنه في اليوم الـ57 من الحرب على غزة، واصلت "إسرائيل" عدوانها لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، وشنت طائراتها غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، ما أدى إلى استشهاد 178 وإصابة مئات منذ انتهاء الهدنة. (الجزيرة نت)

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