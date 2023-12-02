الهلال الأحمر: إصابة شابين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

الهلال الأحمر: إصابة شابين برصاص الاحتلال جنوب نابلس
التاريخ
12/2/2023 2:20:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين فلسطينيين بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية بيتا جنوب نابلس.
واقتحمت قوات الاحتلال البلدة صباح اليوم وسط موجة المداهمات التي تشنها في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، أسفرت عن إصابة الشابين بالرصاص، أحدهما في اليد، والآخر في الصدر.
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