الهلال الأحمر: إصابة شابين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين فلسطينيين بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية بيتا جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة صباح اليوم وسط موجة المداهمات التي تشنها في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، أسفرت عن إصابة الشابين بالرصاص، أحدهما في اليد، والآخر في الصدر.



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