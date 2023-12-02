إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس (فيديو)

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية بيتا جنوب نابلس، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت.



واقتحمت قوات الاحتلال البلدة صباح اليوم وسط موجة المداهمات التي تشنها في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، أسفرت عن إصابة الشابين بالرصاص، أحدهما في اليد، والآخر في الصدر. (الجزيرة نت)

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