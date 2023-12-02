إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس (فيديو)

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس (فيديو)
التاريخ
12/2/2023 2:20:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب شابان فلسطينيان
بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية بيتا جنوب نابلس، بحسب ما أفاد
الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت.
واقتحمت قوات الاحتلال
البلدة صباح اليوم وسط موجة المداهمات التي تشنها في الضفة الغربية المحتلة، ما
أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، أسفرت عن إصابة الشابين بالرصاص، أحدهما في
اليد، والآخر في الصدر. (الجزيرة نت)
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