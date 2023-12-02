الاحتلال يطالب أهالي مناطق في خان يونس بالإخلاء

الاحتلال يطالب أهالي مناطق في خان يونس بالإخلاء
التاريخ
12/2/2023 2:20:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طالب الجيش الإسرائيلي
بإخلاء 7 مناطق في بني سهيلا وخان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما طالب الاحتلال
بإخلاء 12 منطقة في منطقة القرارة وأحياء عدة شرق خان يونس، داعيا الجميع إلى
التحرك نحو رفح والوصول إلى المنطقة التي يصفها بالـ"الإنسانية".
(الجزيرة نت)
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