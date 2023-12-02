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الاحتلال يطالب أهالي مناطق في خان يونس بالإخلاء

12/2/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء 7 مناطق في بني سهيلا وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما طالب الاحتلال بإخلاء 12 منطقة في منطقة القرارة وأحياء عدة شرق خان يونس، داعيا الجميع إلى التحرك نحو رفح والوصول إلى المنطقة التي يصفها بالـ"الإنسانية". (الجزيرة نت)

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