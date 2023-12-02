المقاومة تقصف حشودا للقوات الإسرائيلية

المقاومة تقصف حشودا للقوات الإسرائيلية
التاريخ
12/2/2023 2:20:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت حشودا للقوات الإسرائيلية في أحراش كيسوفيم بوابل من قذائف الهاون.
كما قالت كتائب القسام إنها استهدفت حشود الاحتلال شرق مستوطنة ماغين برشقة صاروخية.
ودوت صفارات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة.
MENAFN02122023000072011014ID1107525651
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.