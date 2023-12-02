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المقاومة تقصف حشودا للقوات الإسرائيلية

12/2/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت حشودا للقوات الإسرائيلية في أحراش كيسوفيم بوابل من قذائف الهاون.

كما قالت كتائب القسام إنها استهدفت حشود الاحتلال شرق مستوطنة ماغين برشقة صاروخية.

ودوت صفارات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة.

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