أكثر من 100 شهيد باستهداف منزل بمخيم جباليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مراسل قناة الجزيرة إن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا بقصف طائرات الاحتلال لمنزل يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وفي غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية 5 مجازر في أحياء سكنية، موضحا أن المدينة تدفن الشهداء في مكان استشهادهم وليس في مقابر، نظرا لصعوبة التنقل.
وسط تأكيدات مع وجود عائلات كاملة تحت الأنقاض لم يستطع رجال الدفاع المدني الوصول إليهم، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف فرق الدفاع المدني بالرصاص الحي.
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