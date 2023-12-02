أردوغان: فرصة السلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضاعت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان، إن حكام "إسرائيل"، الذين لطالما روجوا لأنفسهم كـ"ضحايا
إبادة جماعية"، تحولوا إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم.
وأضاف أردوغان: مجازر
حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضا جباه
الدول الداعمة له دون قيود وشروط.
وتابع: لا يمكن
استبعاد حماس من الحلول المحتملة للحرب في غزة، ولا يمكنني إطلاقا أن أعتبر حماس
تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون.
وحذر أردوغان من أن فرصة
السلام في الصراع ضاعت الآن بعد الهدنة الإنسانية في غزة بسبب النهج الإسرائيلي
المتشدد. (الجزيرة نت)
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