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أردوغان: فرصة السلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضاعت

12/2/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكام "إسرائيل"، الذين لطالما روجوا لأنفسهم كـ"ضحايا إبادة جماعية"، تحولوا إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم.

وأضاف أردوغان: مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط.

وتابع: لا يمكن استبعاد حماس من الحلول المحتملة للحرب في غزة، ولا يمكنني إطلاقا أن أعتبر حماس تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون.

وحذر أردوغان من أن فرصة السلام في الصراع ضاعت الآن بعد الهدنة الإنسانية في غزة بسبب النهج الإسرائيلي المتشدد. (الجزيرة نت)

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