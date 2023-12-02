حزب الله يدك مقر قيادة ‏فرقة 91 الإسرائيلية

حزب الله يدك مقر قيادة فرقة 91 الإسرائيلية
التاريخ
12/2/2023 2:20:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله استهدف بعد ظهر يوم السبت، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.
وقال الحزب في بيان صحفي، إن الاستهداف يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واسنادًا لمقاومته الباسلة.
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