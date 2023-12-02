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حزب الله يدك مقر قيادة ‏فرقة 91 الإسرائيلية

12/2/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله استهدف بعد ظهر يوم السبت، مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة. ‏

وقال الحزب في بيان صحفي، إن الاستهداف يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واسنادًا لمقاومته الباسلة.


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