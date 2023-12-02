-->

Sunday, 03 December 2023 07:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة: الاحتلال أصبح أكثر وحشية بعد الهدنة

12/2/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، إن الاحتلال بعد الهدنة أصبح أكثر وحشية ودمارا.

وأضاف البرش لقناة "الجزيرة"، اليوم السبت، أن الاحتلال هدد مرضى غسل الكلى في مستشفى الشفاء، ما أدى إلى خروجهم منه.

وأكد عدم وصول أي لتر من السولار إلى مستشفيات شمال غزة، بالرغم من أن بنود الهدنة التي انتهت أمس الجمعة نصّت على دخول الوقود إلى كافة مناطق القطاع.

MENAFN02122023000072011014ID1107525647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث