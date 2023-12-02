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انتشال جثامين 300 شهيد من مستشفى الشفاء ومحيطه خلال الهدنة

12/2/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، أنه انتشل 300 شهيد من مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، شمال القطاع، خلال أيام الهدنة التي استمرت 7 أيام.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني محمود بصل: "انتشلنا من مستشفى الشفاء ومحيطه 300 شهيد خلال أيام الهدنة".

وأضاف بصل أن "أعدادا كبيرة من الشهداء في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر بمدينة غزة لم تستطع الفرق انتشالها بسبب تواجد قوات الاحتلال".

وأكد المتحدث الحاجة بشكل ضروري وعاجل إلى آليات للاستمرار بالعمل وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في آخر حصيلة لها، ارتفاع عدد الشهداء منذ انتهاء الهدنة إلى 240.

وكانت القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، اقتحمت مستشفى الشفاء بزعم أن مقاتلي حماس يعملون من عدة أماكن في أنفاق تحت المستشفى.

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