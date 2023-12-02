إيران تعلن مقتل 2 من مستشاري الحرس الثوري في قصف إسرائيلي على سوريا

قتل اثنان من مستشاري الحرس الثوري الإيراني العسكريين في سوريا جرّاء القصف الإسرائيلي الأخير، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".



وعلنت هيئة العلاقات العامة في الحرس الثوري، عن "ارتقاء شهيدين أثناء قيامهم بالمهمة الاستشارية على جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا بالعدوان الصهيوني"، بحسب الوكالة.



وكانت قد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري، بأن "حوالي الساعة 01:35 من فجر اليوم السبت نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".