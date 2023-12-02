إيران تعلن مقتل 2 من مستشاري الحرس الثوري في قصف إسرائيلي على سوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قتل اثنان من مستشاري الحرس الثوري الإيراني العسكريين في سوريا جرّاء القصف الإسرائيلي الأخير، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وعلنت هيئة العلاقات العامة في الحرس الثوري، عن "ارتقاء شهيدين أثناء قيامهم بالمهمة الاستشارية على جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا بالعدوان الصهيوني"، بحسب الوكالة.
وكانت قد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري، بأن "حوالي الساعة 01:35 من فجر اليوم السبت نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".
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