إسرائيل: مفاوضات التهدئة وصلت إلى طريق مسدود

إسرائيل: مفاوضات التهدئة وصلت إلى طريق مسدود
التاريخ
12/2/2023 2:20:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن المفاوضات بشأن العودة للتهدئة في قطاع غزة "وصلت طريقا مسدودا".
MENAFN02122023000072011014ID1107525644
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