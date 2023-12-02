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إسرائيل: مفاوضات التهدئة وصلت إلى طريق مسدود

12/2/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن المفاوضات بشأن العودة للتهدئة في قطاع غزة "وصلت طريقا مسدودا".

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