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مدفيديف: أميركا وكلابها يواصلون تسميم الحياة على كوكبنا

12/2/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه لا يزال يوجد لدى أمريكا وحلفائها ما يكفي من الإمكانات التدميرية وسيستمرون في "تسميم الحياة على هذا الكوكب".

وأضاف مدفيديف: "لا يجوز إلا الاعتراف بأن الولايات المتحدة ومجموعة الكلاب المخلصة التي أطعمتها لا تزال لديهم إمكانات تدميرية كافية وسيواصلون تسميم الحياة على هذا الكوكب".


وكتب على صفحته في شبكة فكونتاكتي الاجتماعية: "لكن على الرغم من إمكانياتهم الكبيرة إلا أنها ليست بلا حدود على الإطلاق، وقد سئم العالم من النظام الاستعماري الأنجلوسكسوني الجديد المفروض". (نوفوستي)


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