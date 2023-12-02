قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه لا يزال يوجد لدى أمريكا وحلفائها ما يكفي من الإمكانات التدميرية وسيستمرون في "تسميم الحياة على هذا الكوكب".



وأضاف مدفيديف: "لا يجوز إلا الاعتراف بأن الولايات المتحدة ومجموعة الكلاب المخلصة التي أطعمتها لا تزال لديهم إمكانات تدميرية كافية وسيواصلون تسميم الحياة على هذا الكوكب".



وكتب على صفحته في شبكة فكونتاكتي الاجتماعية: "لكن على الرغم من إمكانياتهم الكبيرة إلا أنها ليست بلا حدود على الإطلاق، وقد سئم العالم من النظام الاستعماري الأنجلوسكسوني الجديد المفروض". (نوفوستي)

