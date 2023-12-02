مدفيديف: أميركا وكلابها يواصلون تسميم الحياة على كوكبنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه لا يزال يوجد لدى أمريكا وحلفائها ما يكفي من الإمكانات التدميرية وسيستمرون في "تسميم الحياة على هذا الكوكب".
وأضاف مدفيديف: "لا يجوز إلا الاعتراف بأن الولايات المتحدة ومجموعة الكلاب المخلصة التي أطعمتها لا تزال لديهم إمكانات تدميرية كافية وسيواصلون تسميم الحياة على هذا الكوكب".
وكتب على صفحته في شبكة فكونتاكتي الاجتماعية: "لكن على الرغم من إمكانياتهم الكبيرة إلا أنها ليست بلا حدود على الإطلاق، وقد سئم العالم من النظام الاستعماري الأنجلوسكسوني الجديد المفروض". (نوفوستي)
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