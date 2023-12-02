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القسام تقصف تل أبيب وتدك قوات الاحتلال في غزة

12/2/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة (حماس)، استهدفها تحشدات قوات الاحتلال في "زكيم" وفي شرق دير البلح أيضًا، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم، عصر اليوم السبت.

وأضافت الكتائب، أنها قصفت "تل أبيب" المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

كما قصفت "عسقلان" برشقة صاروخية،وتمكنت منذ فجر الجمعة وحتى صباح السبت من استهداف دبابة صهيونية بعبوة "شواظ" ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدميرها بالكامل.

واستهدفت الكتائب برج دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105"، ومنزلاً تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وذلك في منطقة الشيخ رضوان.


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