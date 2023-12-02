القسام تقصف تل أبيب وتدك قوات الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة (حماس)، استهدفها تحشدات قوات الاحتلال في "زكيم" وفي شرق دير البلح أيضًا، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم، عصر اليوم السبت.
وأضافت الكتائب، أنها قصفت "تل أبيب" المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
كما قصفت "عسقلان" برشقة صاروخية،وتمكنت منذ فجر الجمعة وحتى صباح السبت من استهداف دبابة صهيونية بعبوة "شواظ" ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدميرها بالكامل.
واستهدفت الكتائب برج دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105"، ومنزلاً تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وذلك في منطقة الشيخ رضوان.
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