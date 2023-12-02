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مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة العقيد إساف حمامي

12/2/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



‏أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، في هجوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، مع بداية معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب "القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس).
‏وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، وفقا لموقع /واي نت/ العبري أن جثة العقيد إساف في قبضة المقاومة الفلسطينية بغزة.
‏ويعد إساف أكبر ضابط يقتل خلال معركة "طوفان الأقصى" إلى جانب ضابطين آخرين وهما: قائد الوحدة المتعددة الأبعاد العقيد اروي ليفي، وقائد لواء ناحال العقيد يوناتان شتاينبرغ.
وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، أعلن، في (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لمقتل وإصابة آلاف الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.


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