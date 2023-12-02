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كتائب حزب الله وأزمة غزة (2): التوغل الإسرائيلي والخطابات وزيارة بلينكن

12/2/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مايكل نايتس؛ وأمير الكعبي – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/11/7







عمل حسين مؤنس وأبو فدك على معايرة تهديداتهما بعناية، وأظهرا رد فعل متعدد الأوجه، بل وخاضع لرقابة مشددة من "كتائب حزب الله". وأدّت "كتائب حزب الله" العراقية دوراً مهماً للغاية في حملة الهجمات الحركية ضد القواعد الأميركية في العراق وسورية منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث نفذت ما يقدر بحوالي 21 هجوماً -حتى تاريخ كتابة هذا المقال- على نقاط التواجد الأميركي، أي أكثر من نصف جميع الهجمات المعروفة والمشتبه بها على هذه النقاط.
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يناقش هذا المقال كيفية تعامل كتلة الـ"حقوق" السياسية التابعة لميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية وقيادتها في "قوات الحشد الشعبي" مع حرب غزة واستغلالها لها. وقد تناول الجزء الأول** كيفية تصدُّر جناح "العمليات الخاصة" شبه العسكري التابع لـ"كتائب حزب الله" رسائل الجماعة خلال الأيام الأولى للأزمة.
بعد التوغل البري الإسرائيلي: يتحدث مؤنس باسم أبو علي العسكري في أعقاب بدء العمليات البرية الإسرائيلية في غزة في 26 و27 تشرين الأول (أكتوبر). وقد أصدرت جميع فصائل المقاومة العراقية المدعومة من إيران بيانات، إلا أن "كتائب حزب الله" كانت هذه المرة أول جماعة مسلحة رئيسية تعلق على الوضع. وقد استخدم الزعيم السياسي لحركة "حقوق"، حسين مؤنس، شخصيته على الإنترنت باسم "القائد الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري"، ليعلن التزام "كتائب حزب الله" وجهوزيتها لخوض "حرب استنزاف ضد العدو تمتد لسنوات... وسيكون التصعيد ضد العدو تدريجيا، وسيأخذ مساحة أوسع وضربات أقوى. ويشكل مؤنس/ العسكري أحد أفراد الكادر الأساسي لمقاتلي العمليات الخاصة في "كتائب حزب الله"، وقد اعتقلته الولايات المتحدة بين العامين 2009 و2010. وعلى الرغم من أنه عضو في البرلمان العراقي، إلا أنه يتحدث باسم مركز الهجمات الحركية للجماعة بقيادة أبو حسين.
حول خطابي خامنئي ونصر الله
عندما اقترب موعد إلقاء خطابين إقليميين رئيسيين حول الصراع في غزة -أحدهما في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والآخر لزعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله بعد ذلك بيومين- حرص قيس الخزعلي وميليشيته "عصائب أهل الحق" على أخذ زمام المبادرة والتعليق أولا في 30 تشرين الأول (أكتوبر)، (وهي خطوة نموذجية تعطي الانطباع بالاستقلالية لكليهما). كما تحدثت "منظمة بدر" قبل خطاب خامنئي، وإن كان ذلك في اليوم نفسه، الأمر الذي ربما يشير إلى حاجتها إلى إسماع صوتها قبل أن يضيع وسط الفصائل الأخرى. أما حركة "حزب الله النجباء" وجماعة "أصحاب الكهف" التابعة لها فقد انتظرتا بأدب خطاب المرشد الأعلى وتحدثتا بعده وأشارتا إليه قبل الإعلان عن نيتهما طرد القوات الأميركية من العراق.
ومن بين قادة "كتائب حزب الله"، لم يتحدث في هذه الفترة سوى قائد عمليات "الحشد الشعبي"، أبو فدك (عبد العزيز المحمداوي)، الذي عقد اجتماعا مع جميع القادة الرئيسيين في مديرية أمن "الحشد الشعبي" في 2 تشرين الثاني (نوفمبر)، وضع فيه قوات "الحشد" في حالة تأهب قصوى لدعم "الفلسطينيين والإسلام". وصرّح بأن قراره يحظى بالشرعية من مصدرين قائلاً: "نحن دولة، ونحن مسؤولين من أمرين مهمين وأساسيين، وهما موقف المرجعية [أي آية الله علي السيستاني] -غطاؤنا الشرعي الذي يحدد أدوارنا- والثاني هو رأي القائد العام والحكومة". ويؤكد هذا الترتيب الذي وضعه الطريقة التي تم بها تشكيل "قوات الحشد الشعبي" على غرار "الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" -وهو الولاء للقيادة الدينية في المقام الأول، ومن ثم للدولة. ولم تُشِر "كتائب حزب الله" علناً إلى خطاب نصر الله، ما قد يعكس موقف الجماعة البارد تجاه شقيقها الأكبر في لبنان.
قبيل زيارة بلينكن
مع قيام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة للعراق في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، علّق مؤنس مرة ثانية باستخدامه شخصية أبو علي العسكري. وفي 4 تشرين الثاني (نوفمبر) حذر:
"اولاً: إن زيارة أنتوني بلينكن ابن اليهودية، وزير خارجية أميركا، بل وزير الحرب الصهيوني غير مرحب بها في عراق علي والحسين (عليهما السلام)، وإذا ما جاء فإننا سنقابله بتصعيد غير مسبوق".
"ثانياً: بعد التصعيد العسكري للمقاومة الإسلامية في العراق في هذا الأسبوع، فإنها ستعمل على غلق المصالح الأميركية في العراق وتعطيلها في المنطقة، وهذا ما سنصل إليه في الأسابيع المقبلة إذا ما استمر العدوان.
"ثالثاً: إن غلق السفارة الأميركية، ومنع حاملي الجنسية الأميركية من دخول البلاد، سنصل إليه بطريقتنا الخاصة، لأن التعامل السلمي مع القتلة جبن وتخاذل، وهذا لا يليق بأتباع علي (عليه السلام).
"رابعاً: فتح ملف إخراج القوات الأجنبية في هذا التوقيت هو ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتكبيل أيادي المقاومة، وصرف لنظر الرأي العام الداخلي عن قضية غزة، والحقيقة أن إخراج هذه القوات من البلاد أمر حاصل لا محالة".
الاستنتاجات التحليلية
أدت "كتائب حزب الله" دوراً مهماً للغاية في حملة الهجمات الحركية ضد القواعد الأميركية في العراق وسورية منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث نفذت ما يقدر بحوالي 21 هجوماً -حتى تاريخ كتابة هذا المقال- على نقاط التواجد الأميركي، أي أكثر من نصف جميع الهجمات المعروفة والمشتبه بها. وقد عاد جناحها شبه العسكري السري بقيادة أبو حسين، أي "العمليات الخاصة لكتائب حزب الله"، إلى العمل، مما يدل على وصول كبير ومستمر إلى أنظمة الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع مثل "أبابيل - ت" (قاصف-2 كاي، على سبيل المثال لا الحصر).
وتحرص "كتائب حزب الله" على إبقاء واجهاتها المختلفة تتحدث بشكل مستقل: "العمليات الخاصة" من خلال أبو حسين وجعفر الحسيني وشخصية مؤنس العسكري، وكتلة "حقوق" البرلمانية عبر مؤنس باسمه الخاص، وأبو فدك من خلال قيادته لـ"قوات الحشد الشعبي" والعديد من أجهزتها الأكثر حساسية. وبهذه الطريقة تقدم "كتائب حزب الله" كل واجهاتها، وهي على التوالي: حركة "مقاومة" تنتقد الدولة وتتحداها، وكتلة معارضة برلمانية تعيق سياسات الدولة أو تؤثر عليها، وكيان داخلي قوي يتحكم برئيس الوزراء الحالي، ومجموعة من القوات المسلحة الحكومية الرسمية التي تستجيب للتوجيهات الدينية والسياسية، حسب هذا الترتيب.
وفي الواقع، من المؤكد أن جميع هذه الواجهات تستجيب لنظام جذري واحد، هو "مجلس شورى كتائب حزب الله"، ومن بعده "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني". ونظراً لما أظهرته "كتائب حزب الله" من انضباط شديد في إدراج جميع ادعاءات مسؤوليتها عن الهجمات تحت مظلة "المقاومة الإسلامية في العراق" منذ الضربة الأولى التي شنتها في 17 تشرين الأول (أكتوبر)، يبدو أنها تستعيد مصداقيتها كوكيل متماسك وخاضع لسيطرة إيران يعمل حاليا في مجلس النواب، وفي "قوات الحشد الشعبي"، وفي العمليات شبه العسكرية ضد القوات الأميركية.

*مايكل نايتس: هو زميل في برنامج الزمالة "ليفر" في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.
*أمير الكعبي: خبير عراقي في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة في العراق وسورية.
ملاحظة المحرر: نشر الجزء الأول من هذا المقال في عدد السبت، 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 تحت عنوان: "كتائب حزب الله" وأزمة غزة (1): العمليات الخاصة في الطليعة.

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