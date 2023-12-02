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مظاهرات في بريطانيا تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

12/2/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لندن 2 كانون الأول (بترا)- تظاهر آلاف الأشخاص في مختلف شوارع المملكة المتحدة اليوم السبت، مطالبين بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الشرطة البريطانية أن احتجاجات محلية خرجت في مناطق متفرقة في عموم البلاد بما فيها العاصمة لندن ومدينة مانشستر ومدن أخرى ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وطالب المحتجون بوقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الدمار الذي تعرضت له غزة وصور المدنيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي.
--(بترا)


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