مظاهرات في بريطانيا تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لندن 2 كانون الأول (بترا)- تظاهر آلاف الأشخاص في مختلف شوارع المملكة المتحدة اليوم السبت، مطالبين بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الشرطة البريطانية أن احتجاجات محلية خرجت في مناطق متفرقة في عموم البلاد بما فيها العاصمة لندن ومدينة مانشستر ومدن أخرى ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وطالب المحتجون بوقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الدمار الذي تعرضت له غزة وصور المدنيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي.
--(بترا)
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