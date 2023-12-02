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جماعات الهيكل المزعوم تدعو لاقتحامات كبيرة للأقصى الخميس القادم

12/2/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت جماعات الهيكل المزعوم أنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة يوم الخميس المقبل 7 ديسمبر الجاري؛ لإحياء ما يسمى بـ "عيد الأنوار" التهويدي (الحانوكاة).
ودعت الجماعات المتطرفة أيضا إلى المشاركة بمسيرة كبيرة في اليوم ذاته الساعة السابعة والنصف مساء، تمر من باب "العامود" أحد أبواب سور القدس، وتنتهي في حائط البراق؛ لإضاءة (شمعدان الحانوكاة) غربي المسجد الأقصى.
وقالت الجماعات إن هذه المسيرة -التي وافقت عليها الشرطة- ستُقام لتخليد ذكرى قتلى الاحتلال الذين سقطوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى المطالبة بإنهاء وصاية الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى، وتجديد السيطرة اليهودية الكاملة على القدس والأقصى.

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