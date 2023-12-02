جماعات الهيكل المزعوم تدعو لاقتحامات كبيرة للأقصى الخميس القادم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت جماعات الهيكل المزعوم أنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة يوم الخميس المقبل 7 ديسمبر الجاري؛ لإحياء ما يسمى بـ "عيد الأنوار" التهويدي (الحانوكاة).
ودعت الجماعات المتطرفة أيضا إلى المشاركة بمسيرة كبيرة في اليوم ذاته الساعة السابعة والنصف مساء، تمر من باب "العامود" أحد أبواب سور القدس، وتنتهي في حائط البراق؛ لإضاءة (شمعدان الحانوكاة) غربي المسجد الأقصى.
وقالت الجماعات إن هذه المسيرة -التي وافقت عليها الشرطة- ستُقام لتخليد ذكرى قتلى الاحتلال الذين سقطوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى المطالبة بإنهاء وصاية الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى، وتجديد السيطرة اليهودية الكاملة على القدس والأقصى.
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